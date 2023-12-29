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Dolar 29,54'ten işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar 29,54'ten işlem görüyor

Yükselişini sürdüren dolar rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Güne değer kazancıyla başlayan kur, 29,54 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 32,70'ten, sterlin ise 37,66'dan alıcı buluyor.

29.12.2023 - 10:33,  Güncelleme: 11:09
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Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 artışla 29,4494'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 29,54'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR ?

Aynı dakikalarda euro/TL 32,70'ten, sterlin/TL ise 37,66'dan satılıyor. Dün, yüzde 0,24 artışla günü 101,2 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda da yüzde 0,1 azalışla 101,1 seviyesinde.

PİYASADA OYNAKLIK YÜKSEK

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalmaya devam ettiğini belirterek, yılın son işlem günü nedeniyle piyasalarda oynaklığın yüksek olduğunu söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in 2 yıldır süregelen enflasyon mücadelesinin sonuna yaklaşıldığına işaret edilirken, dün ülkede açıklanan veriler de söz konusu fiyatlamaları destekledi.

İşsizlik maaşı başvurularındaki artış iş gücü piyasasındaki yumuşamaya işaret ederken analistler, söz konusu verinin Fed'in 2024'ün ilk çeyreğinde faiz indirimlerine başlayacağına dair artan beklentilerle uyumlu olduğunu aktardı.

BUGÜN VERİ GÜNDEMİ SAKİN

Öte yandan, gece açıklanan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde enflasyon muhasebesine ilişkin duyuruya yer verildi. Buna göre, kurulun finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının 31 Aralık itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere Türkiye Muhasebe Standardı 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verildi. Bugün veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100 ve 99 puan seviyelerinin destek, 102 ve 103 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Dolar 29,54\'ten işlem görüyor
Kaynak: AA
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Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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