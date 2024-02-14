Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 30,7430 seviyesinden işlem görüyor.
Dün 30,22-30,76 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 30,7067'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 30,7430'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 32,9280'den, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 38,6350'den satılıyor.
Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 104,9 puan seviyesinde bulunuyor.
ABD'de beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik öngörülerin artması varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.
ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.
Enflasyon verileri sonrası para piyasalarında, Fed'in martta yüzde 90 ve mayısta da yüzde 62 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı fiyatlanıyor. Söz konusu veri öncesinde bankanın mayısta yüzde 44 ihtimalle faizde değişikliğe gitmeyeceği fiyatlanıyordu.
Analistler, enflasyon verilerinin ekonomik aktivitenin canlılığını koruduğuna işaret ettiğini belirterek, bu durumun da Fed'in faiz indiriminde acele etmeyeceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini söyledi.
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 puan seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › Dolar/TL Yükselişle Başladı - Son Dakika
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