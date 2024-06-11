Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti - Son Dakika
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Ekonomi

Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti

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Dolar/TL, dün yatay bir seyir izledikten sonra günü hemen üzerinde tamamladı. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) alacağı para politikası kararları ve ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde temkinli bir seyir izleniyor.

11.06.2024 09:51
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Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 32,3756'dan tamamladı. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,4120 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 32,4120'den, avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 34,9020'den ve sterlin/TL ise yüzde 0,1 primle 41,2760'tan işlem görüyor. Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 105,1 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın alacağı para politikası kararları ve ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde temkinli bir seyir izleniyor.

Dünya genelinde önemli merkez bankalarının enflasyonla mücadelede sona geldiğine yönelik beklentiler artmaya devam ederken, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisine ilişkin karışık sinyaller vermesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

TÜKETİCİLERİN KISA VADELE ENFLASYON BEKLENTİSİ GERİLEDİ

New York Fed'in dün yayımladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, ülkede tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, mayısta 0,1 puan azalışla yüzde 3,2'ye geriledi.

Analistler, Fed'in bu hafta ve gelecek ayki para politikası toplantılarında faizi sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, yarın açıklanacak kararın ardından Banka Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra bankanın yayımlayacağı "nokta grafiği"nde olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları aranacağını belirtti.

ABD'NİN TÜFE VE ÜFE VERİLERİ BEKLENİYOR

Yarın ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve perşembe günkü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin de Fed'in gelecekteki para politikasına ilişkin sinyal verebileceğini kaydeden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimalinin yüzde 55, kasımda ise yüzde 83 seviyesinde bulunduğunu bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışların takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek, 106 ve 107 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Aykut Gülşen: ekonomi düzelmiyor en ufak harakette Türkiye nın enflasyonu oynuyor yani ekonomi nanay düzelmez. 3 0 Yanıtla

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