Dolar ve altın güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar ve altın güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,2990 seviyesinden işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 32,2895'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükseliş eğiliminde başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 32,2990 ve avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 34,9190 seviyelerinde bulunurken, sterlin/TL ise yüzde 0,1 primle 41,3010'dan işlem görüyor. Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 104,7 seviyesinde bulunuyor.

13.06.2024 10:41  Güncelleme: 16:53
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Dün düşüş eğiliminde seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 32,2895'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükseliş eğiliminde başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 32,2990 ve avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 34,9190 seviyelerinde bulunurken, sterlin/TL ise yüzde 0,1 primle 41,3010'dan işlem görüyor. Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 104,7 seviyesinde bulunuyor. Dün ABD'de enflasyonun yavaşlama sinyalleri vermesine karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirim beklentisini 3'ten 1'e indirmesiyle varlık fiyatlamalarında karışık bir seyir izleniyor.

FOMC TARAFINDAN BELİRLENEN YÜZDE 2'LİK ENFLASYON HEDEFİNE DOĞRU ILIMLI BİR İLERLEME KAYDEDİLDİ

Fed iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından para politikası kararlarını ve ekonomik projeksiyonlarını dün açıkladı. Banka, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Karar metninde, son aylarda FOMC tarafından belirlenen yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru "ılımlı" bir ilerleme kaydedildiği aktarıldı. Fed, geçen ayki para politikası karar metninde yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanamadığını belirtmişti. Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ÜFE verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını bildirdi.

ALTIN FİYATLARINDA DURUM NE?

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 405 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının dün ons fiyatındaki yükselişe paralel artan gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 413 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne azalışla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının 0,3 altında 2 bin 405 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 960 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 770 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 0,4 yükselişle günü 2 bin 325 dolardan tamamlarken, bugün bir önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 2 bin 316 dolardan alıcı buluyor.

FED İKİ GÜN ÖNCE FOMC TOPLANTISININ ARDINDAN PARA POLİTİKASI KARARLARINI AÇIKLADI

Dün akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından para politikası kararlarını ve ekonomik projeksiyonlarını açıkladı. Banka, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ÜFE verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 280 ve 2 bin 250 doların destek, 2 bin 320 ve 2 bin 340 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Sterlin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar ve altın güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum - Son Dakika

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