Dolar/TL Yükselişle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Dolar/TL Yükselişle Başladı

Dolar/TL Yükselişle Başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,5830 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yatay seyirle 105,3 seviyesinde bulunuyor. ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret etmesiyle Fed'in faiz indirimine gitme ihtimali arttı. Para piyasalarında, eylülde faiz indirimi ihtimali yüzde 80'e çıkarken, kasımda ilk faiz indirimi ihtimali yüzde 85'e geriledi.

04.07.2024 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün yatay hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışın hemen üzerinde 32,5496'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne artışla başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,5830'dan işlem görüyor. Avro/TL ise yüzde 0,4 yükselişle 35,2640, sterlin/TL yüzde 0,2 primle 41,5470'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yatay seyirle 105,3 seviyesinde bulunuyor. ABD'de açıklanan veriler ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret ederken, iş gücü piyasasının da soğuma sinyalleri vermesiyle ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine gitme ihtimalinin artması varlık fiyatlarına olumlu yansıdı.Ülkede dün açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı, haziranda 150 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında arttı. Aynı dönemde yıllık ücret artışı da yüzde 4,9 ile Ağustos 2021'den bu yana en yavaş artış hızını kaydetti. Analistler, söz konusu verilerin enflasyonda soğuma sinyali vermesine karşın dün yayımlanan Fed'in son toplantı tutanaklarının banka yetkililerinin enflasyonun yavaşladığına dair daha fazla kanıt beklediklerini ve faiz oranlarının ne kadar süre yüksek tutulacağı konusunda bölünmüş olduklarını ortaya koyduğunu bildirdi.Söz konusu gelişmelerle birlikte para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 80'e çıkarken, kasımda ilk faiz indirimini yapma ihtimali yüzde 85'e geriledi. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın aralık toplantısında ikinci kez faiz indirme ihtimali ise yüzde 89 ile fiyatlanıyor.Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistikleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek, 106 ve 107'nin ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
Kaynak: AA

Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükselişle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:08 Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan’ın bana söylediklerini anlatacağım Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan'ın bana söylediklerini anlatacağım
09:56 Evin altında yuvalanmış ’’Gizemli varlık’’ mahalleyi ayağa kaldırdı Evin altında yuvalanmış ''Gizemli varlık'' mahalleyi ayağa kaldırdı
09:37 Belediyede ahlaksız teklif Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu
09:30 Merih Demiral yaptı, gündemin en tepesine oturdu Peki nedir bu Bozkurt işareti Merih Demiral yaptı, gündemin en tepesine oturdu! Peki nedir bu Bozkurt işareti?
08:57 3,6 milyon emekliye kötü haber Enflasyondan daha düşük zam alacaklar 3,6 milyon emekliye kötü haber! Enflasyondan daha düşük zam alacaklar
11:10 Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi UEFA’dan skandal hareket Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket
10:43 Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi Altın ve paralar havada uçuştu Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi! Altın ve paralar havada uçuştu
10:24 Yanlış duymadınız 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı Yanlış duymadınız! 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı
10:23 Biden, adaylığı bırakması yönünde yapılan çağrılara yanıt verdi: ’Sonuna Kadar’ kalacağım Biden, adaylığı bırakması yönünde yapılan çağrılara yanıt verdi: 'Sonuna Kadar' kalacağım
09:17 Seren Serengil’in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti İçişleri Bakanı’na çağrı yapıyorlar Seren Serengil'in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti! İçişleri Bakanı'na çağrı yapıyorlar
09:08 Maçtan saatler sonra ortaya çıktı İsmail Yüksek, Kenan Yıldız’a küfretmiş Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İsmail Yüksek, Kenan Yıldız'a küfretmiş
09:07 Kamp alanını yerle bir eden hortum Doğal afetin faturası tam 1 milyon TL oldu Kamp alanını yerle bir eden hortum! Doğal afetin faturası tam 1 milyon TL oldu
08:44 Cenk Tosun’dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye olay hareket Cenk Tosun'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye olay hareket
08:43 Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi, 14 kişi yaralandı Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi, 14 kişi yaralandı
08:18 Sinan Ateş davasında tetikçinin avukatından bomba iddia: Ateş’i arkadaşı vurdu Sinan Ateş davasında tetikçinin avukatından bomba iddia: Ateş'i arkadaşı vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 11:29:44. #1.13#
SON DAKİKA: Dolar/TL Yükselişle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement