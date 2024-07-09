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Ekonomi

Dolar/TL Yükselişle Başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,7480 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 yükselişle 105,0 seviyesinde bulunuyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlik devam ederken, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti.

09.07.2024 10:29
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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,7480 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışın hemen üzerinde 32,6765'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 32,7480'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 35,4970, sterlin/TL yüzde 0,2 primle 41,9960'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 105,0 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlik devam ederken, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'de geçen hafta açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye dair karışık sinyaller vermesinin ardından, Powell'ın bugün ve yarın yapacağı açıklamalar ile perşembe günü açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığı görülüyor.

Analistler, ABD ekonomisinde makroekonomik verilerin yavaşlamanın devam ettiğine işaret ettiğini ancak Fed yetkililerinin faiz indirimleri konusunda hala temkinli duruşlarını koruduklarını kaydederek, Powell'ın açıklamaları ve enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin ipuçlarını güçlendirebileceğini ifade etti.

Dün ülkede açıklanan verilere göre, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi haziranda 0,2 puan azalışla yüzde 3'e gerilerken, Fed'in yayımladığı verilere göre ülkede tüketici kredileri mayısta 11,3 milyar dolarla beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Powell'ın konuşması öncesi para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 81, kasımda faiz indirimine başlama ihtimali ise yüzde 78 oldu. Bankanın olası bir faiz indiriminin ardından aralık toplantısında ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali de yüzde 98 ile fiyatlanıyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 107'nin direnç, 104 ve 103 seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA

Jerome Powell, Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükselişle Başladı - Son Dakika

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