Dolar/TL Yükselişle Başladı

Ekonomi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,9060 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın hemen altında 32,8642'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,9060'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 yükselişle 35,8200, sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 42,3300'ten satılıyor.

Dolar endeksi dün yüzde 0,2 azalışla günü 105 seviyesinden tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla bankanın, yılın sonuna doğru faiz indirimine başlayabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesinin ardından doların diğer önemli para birimleri karşısında değer kaybettiğini belirterek, bugün gözlerin ABD'de enflasyon verilerine çevrildiğini söyledi.

ABD Kongresindeki yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtlayan Powell, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğuna dair "biraz güveni olduğunu" ancak sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düştüğünden yeterince emin olduğunu söylemeye "henüz hazır olmadığını" belirtti.

Bugün yurt içinde perakende satışlar ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 seviyelerinin destek, 106 ve 107'nin ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.