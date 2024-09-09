Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum

Geniş Video İzle

Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 34,0440 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 33,9851'den tamamladı. Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe de artışla başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 34,0440'tan işlem görüyor.

09.09.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe de artışla başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 34,0440'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 37,6500'ten, sterlin/TL de yüzde 0,2 azalışla 44,5950'den satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 101,5 seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan verilerin ekonomide durgunluk endişesini beslemesiyle karışık bir seyir izlerken, yeni haftada gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımların büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ederken, ülkedeki makroekonomik veri akışı ve yetkililerin sözle yönlendirmeleri yakından takip ediliyor.Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 142 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye indi.

Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
Kaynak: AA

Ekonomi, Sterlin, Finans, Güncel, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
12:20 Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
07:55 MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı Zeynep yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Zeynep yarışmaya veda etti
07:20 Narin’e ait DNA tespit edilmişti Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı
01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 16:16:21. #1.13#
SON DAKİKA: Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement