Dolar/TL Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL Yükselişle Başladı

Dolar/TL haftaya 34,9610'dan işlem görerek yükseliş trendini sürdürdü. Piyasa belirsizlikleri devam ediyor.

16.12.2024 11:18
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Dolar/TL haftaya yükselişle başlamasının ardından 34,9610 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 34,9370'ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 34,9610'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 36,8220'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kazancıyla 44,1940'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 106,6 seviyesinde bulunuyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele kapsamında merkez bankaları sıkı para politikalarını gevşetmeye devam ederken, ülkelerin hedeflenen enflasyon oranlarını henüz yakalayamamış olmaları küresel ekonomi üzerinde belirsizliğin oluşmasına neden oluyor.

Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere önemli merkez bankalarının açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşirken, politika metni ve merkez bankalarının başkanlarının açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verileri beklentiler dahilinde gerçekleşse de enflasyon baskısının gelecek dönemde güçlü kalabileceği endişesi piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılırken, gelecek yıl toplamda iki faiz indirimi yapılacağına ilişkin fiyatlamalar risk iştahını törpülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin direnç, 106 seviyesinin destek olarak öne çıktığını bildirdi.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükselişle Başladı - Son Dakika

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