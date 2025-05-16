Dolar/TL Yükselişle Başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 38,8560 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 38,7060'tan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.10 itibarıyla yüzde 0,4 yükselişle 38,8560 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 artışla 43,6210'dan ve sterlin/TL yüzde 0,2 primle 51,8240'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 100,6 seviyesinde bulunuyor.

Gümrük tarifelerinin ABD ekonomisine etkilerine dair makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ???????para politikaları stratejilerindeki belirsizlikleri işaret etmesiyle varlık fiyatlamaları zorlaşıyor.

ABD ile Çin arasında sağlanan geçici tarife uzlaşısı ve jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla oluşan iyimser havanın, ilave gümrük vergilerinin ekonomiler üzerindeki olası etkileri ve başta Fed olmak üzere birçok merkez bankasının politik belirsizlik içinde olması nedeniyle oluşan endişelere yerini bıraktığı gözleniyor.

Makroekonomik veri tarafında, dün ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,5 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,4 artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Üretici fiyatlarında Ekim 2023'ten bu yana ilk kez aylık bazda düşüş görüldü ve yıllık üretici enflasyonu Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, konut satışları, işsizlik oranı, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.