Dolar/TL Yükselişte: 39,3350 Seviyesinde

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 39,3350 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 39,1720'den tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 39,3350 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 44,9010'dan ve sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 53,3170'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 98,9 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de gümrük tarifelerinin ekonomik aktiviteye yansımaları ve iş gücü piyasasından gelen sinyallerle büyümeye yönelik artan riskler varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, gözler bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararına çevrildi.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve yarın açıklanacak işsizlik oranı ile tarım dışı istihdam verisinin piyasaların odağında olduğunu belirterek, söz konusu verilerden büyüme ilişkin sinyallerin alınacağını kaydetti.

Özel sektördeki istihdam rakamlarının son yılların en düşük seviyesine inmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'a faiz oranlarını düşürmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan, Fed'in dün yayımladığı "Bej Kitap" raporunda, yüksek tarife oranlarının maliyetler ve fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğu bildirildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimini eylül ayında yapacağına kesin gözüyle bakılırken, Bankanın yıl genelinde toplam 2 kez politika faizini indireceği öngörülüyor.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.