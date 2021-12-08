Dönerci Antepli açıldı

Erzurum lezzetleri arasında önemli yer tutan Dönerci Antepli, 6 yıl aradan sonra yeniden hizmete açıldı.

Dönerci Antepli Taşmağazalar arkası Cedit Caddesindeki Kevelciler Sitesi zemin katında hizmete başladı.

Gazeteci Muhammet İspirli, Recep Gürsel ortaklığı ile yeniden hizmete başlayan işletmenin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, Türk Halk Müziği Sanatçı Mehmet Çalmaşır, gazeteciler, iş adamları, stk temsilcileri ve davetliler katıldı.

İşletme ortaklarından Muhammet İspirli, bir dönem Erzurum'un lezzetleri arasında sayılan Dönerci Antepli'yi yeni yerinde açmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmaları sebebiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ise hayırlı olsun dileklerini ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de bölgenin kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yeni bir cazibe merkezi olacağını söyledi.

Sekmen, açılan işyeri sebebiyle İspirli ve Gürsel ailelerine teşekkür etti. - ERZURUM