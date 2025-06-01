DOSABSİAD\'ta Yeni Dönem

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (DOSABSİAD) 19. Olağan Genel Kurulu geniş bir katılımla gerçekleşti. İş dünyasının önde gelen temsilcilerinin yoğun katılım gösterdiği kurulda, üyelerin oy birliğiyle DOSABSİAD Başkanlığı görevi Onur Kutlualp'e devredildi.

DOSABSİAD Başkanlığı görevini devreden Çevikel, yaptığı konuşmasında DOSABSİAD'ın büyük bir aile olduğunu vurguladı. Çevikel, "Bugün artık üçüncü kuşak temsilcilerin görev başında olduğu bir yapının ferdi olmaktan büyük gurur ve onur duyuyorum. Toplam altı yıl süren iki başkanlık dönemim boyunca bana inanan, destek veren tüm yönetim kurulu üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Birlikte gerçekten çok güzel işler başardık" dedi.

"Başkan Kutlualp'in her zaman destekçisiyim"

Görev süreleri boyunca DOSABSİAD'ı ulusal ve uluslararası alanda daha görünür kılmak için çalıştıklarını belirten Çevikel, "Pandemi döneminde 'işten çıkarma yok' kararımız Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üzerinden Cumhurbaşkanımıza kadar ulaştı ve ülke çapında bir kampanyaya dönüştü. Defalarca 'En İyi Sivil Toplum Kuruluşu', 'En Fazla İstihdam Sağlayan Kuruluş' gibi birçok ödül aldık. Nitelikli iş gücü yetiştirmek için BUTEKOM, BUTGEM gibi kurumlarla iş birliği protokolleri imzaladık. Adımızı Türkiye'nin en büyük kamu ve özel sektör kuruluşlarının protokol listelerine yazdırdık" ifadelerini kullandı. Yeni Başkan Onur Kutlualp'in her zaman yanında ve destekçisi olacağını belirten Çevikel, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

"Önceliğimiz eğitim ve DOSAB ile tam iş birliği olacak"

DOSABSİAD Başkanı Onur Kutlualp ise teşekkür konuşmasında, üyelerin teveccühü ile yeni bir dönemin başladığını ifade etti. Kutlualp, "Bu güvenin, omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun bilincindeyiz. Nilüfer Çevikel başkanımıza ve kıymetli yönetim kurulu arkadaşlarıma, özverili çalışmaları ve bölgemize kattıkları değer için şükranlarımı sunuyorum. Onlardan devraldığımız bu güçlü mirası daha da ileriye taşımak, en temel vazifemiz olacaktır" şeklinde konuştu.

Yeni dönemde eğitim konusuna özel bir hassasiyet göstereceklerini vurgulayan Kutlualp, "Nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, mesleki eğitimin sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesi için üniversitelerimizle ve eğitim kurumlarımızla mevcut iş birliklerimizi derinleştirecek, yenilerini hayata geçireceğiz" dedi. Bir diğer önemli önceliklerinin Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) ile ilişkileri ve iş birliğini güçlendirmek olduğunu belirten Kutlualp, "Yeni dönemde DOSAB komitelerinde DOSABSİAD yönetiminden arkadaşlarımızın da aktif katılımını sağlayarak, tam bir iş birliği ve eşgüdüm içerisinde hareket etmeyi planlıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

"Geçmişin birikimi yeni yönetime ışık tutacak"

Toplantıda söz alan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski, DOSAB'ın temellerinin 1970'li yıllarda sanayicilerin ortak bir hayaliyle atıldığını ve bu sürecin DOSABSİAD'ın kuruluşu ile başladığını belirtti. Eski, "DOSABSİAD, bu büyük hayali sosyal platformlarda ve iş dünyasında temsil etme görevini 38 yıldır başarıyla sürdürüyor. Her yeni başkan, kendisinden önceki başkanın bıraktığı noktadan daha ileriye gitmek için daha büyük sorumluluk üstleniyor. Şimdi bu önemli görev, Onur Kutlualp ve ekibinde. Geçmişin birikimi ve tecrübesiyle, yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımızın katkısıyla bunu başaracaklarına inanıyorum" diyerek yeni yönetime başarılar diledi. - BURSA