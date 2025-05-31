Döviz Kazandırdı, Borsa Düştü

Bu hafta yatırım araçlarından dolar, avro, sterlin ve İsviçre frangı kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,60 değer kaybederek 9.019,57 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.985,52 ve en yüksek 9.176,18 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 2,49 değer kaybıyla 10.937,05 puan, hizmetler endeksi yüzde 2,91 azalışla 9.480,44 puan, sanayi endeksi yüzde 4,66 düşüşle 11.775,53 puan, teknoloji endeksi yüzde 4,78 kayıpla 18.806,94 puan oldu.

Pasifik Eurasia Lojistik en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 4,14 ile Pasifik Eurasia Lojistik oldu.

Pasifik Eurasia Lojistik'i yüzde 3,71 ile Katılımevim, yüzde 3,71 ile Selçuk Ecza Deposu izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 19,81 ile Oba Makarnacılık, yüzde 15,57'yle Gübre Fabrikaları ve yüzde 14,51'le Vestel Elektronik olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 590 milyar 976 milyon lirayla ASELSAN, 444 milyar 780 milyon lirayla Garanti BBVA ve 377 milyar 85 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Dolar ve avro yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 1,33 azalışla 4.140,00 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,30 değer kaybıyla 27.995,00 liraya düştü.

Doların satış fiyatı yüzde 0,55 yükselişle 39,2440 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,69 artışla 44,4710 lira oldu.

Geçen hafta 52,6800 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,32 yükselişle 52,8500 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,55 artışla 47,6500 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)