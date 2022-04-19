Dövize endeksli menkul satışlarda ödemeler Türk lirasıyla yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Dövize endeksli menkul satışlarda ödemeler Türk lirasıyla yapılacak

19.04.2022 10:10
Dövize endeksli menkul satışlarda ödemeler Türk lirasıyla yapılacak

Dövize endeksli taşıt satış sözleşmeleri dışındaki menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerinin Türk lirasıyla yapılması ve kabul edilmesi zorunluluğu getirildi.

Dövize endeksli taşıt satış sözleşmeleri dışındaki menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerinin Türk lirasıyla yapılması ve kabul edilmesi zorunluluğu getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye'de yerleşik kişiler, bugüne kadar kendi aralarında akdedecekleri, taşıt dışındaki menkul satış sözleşmelerinde bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırabiliyordu. Tebliğle söz konusu sözleşmelere ilişkin ödeme yükümlülüklerinin Türk lirasıyla yapılması ve kabul edilmesi zorunluluğu getirildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bunlardan kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi mümkün oldu.

YORUMLAR
500
SEDDK, Sigorta Tahkim Komisyonuna uyuşmazlık başvurularında parasal sınırı artırdı SEDDK, Sigorta Tahkim Komisyonuna uyuşmazlık başvurularında parasal sınırı artırdı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gazete, Döviz, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dövize endeksli menkul satışlarda ödemeler Türk lirasıyla yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
10:12 Gol makinesi rekor bedelle gidiyor! Erling Haaland, Manchester City ile anlaştı
10:11 "Sağır ve dilsiz" yazılı notla dileniyordu! Gerçek anlaşılınca kendini bu sözlerle savundu: Köyümüzün hepsi dilencilik yapıyor
10:08 Ünlü yazar Paul Auster'ın oğlu, küçük kızını uyuşturucu ile öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı
10:05 Sınır dışı edilen ABD'li ajan şimdi de Türk ve Azeri askerleri hedef belirledi!
10:03 Ekonomik kriz aileyi vurdu! Reddi miras taleplerinde patlama yaşanıyor
09:59 İftar yapan esnafın cep telefonu göz açıp kapayana kadar çalındı! Hırsızlık anları kamerada
09:56 Paskalya Bayramı'na damga vuran anlar! Tavşan Biden'ın sözünü kesti
13:37 Hakan Ural kendisini eleştirenlere yanıt verdi: Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum
09:45 Eymen bebek davasında telefondan çıkan korkunç görüntüler: Hem istismara uğramış, hem başkalarına satılmış!
09:44 Hakim dizisinde dün akşam neler oldu? Yasemin tehditlere boyun eğdi mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 10:19:36. #1.12#
SON DAKİKA: Dövize endeksli menkul satışlarda ödemeler Türk lirasıyla yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement