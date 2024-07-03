Dronlarla yapılan tarım ilaçlaması çiftçilere büyük avantaj sağlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dronlarla yapılan tarım ilaçlaması çiftçilere büyük avantaj sağlıyor

Kırıkkale'de bir çiftçi, tarım arazisinin ilaçlamasını dron teknolojisiyle yaparak 100 dönümde 150 bin liralık kaybı önledi. Dronlar sayesinde su, zaman ve işçilikten de tasarruf ediliyor.

03.07.2024 18:31
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Kırıkkale'de tarım arazisinin ilaçlamasını traktör yerine dronla yapan bir çiftçi, her 100 dönümde 150 bin liralık kaybı önledi. Dron teknolojisinin avantajlarından faydalanarak su, zaman ve işçilikten de tasarruf ediyor.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde çiftçilik yapan Hasan Tarık Bozkoyun, tarım arazilerini ilaçlama konusunda modern teknolojiden faydalanıyor. Bozkoyun, kabak ektiği arazisini dron kullanarak ilaçlamayı tercih ediyor. 100 dönümlük alanı traktörle ilaçlandığında yüzde 7 oranında bir verim kaybı yaşadıklarını belirten Bozkoyun, her 100 dönümünde 150 bin liralık kaybı önlediklerini söyledi.

Traktörle ilaçlamanın ekonomik açıdan da ciddi kayıplara yol açtığını anlatan Bozkoyun, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Örneğin, dönüm başına 200 kilo kabak çekirdeği alınan bir arazide 1,5 ton kabak çekirdeği kaybı yaşanıyor. Geçen yılın fiyatlarına göre bu kayıp yaklaşık 150 bin lira olarak hesaplanıyor" dedi.

"300 litre suyla biz bu işi çözmüş oluyoruz"

4 yıldır dronla ilaçlama yaptığını aktaran Bozkoyun, "Dron her anlamda bize avantajlı. Birkaç ürünü aynı anda karıştırabiliyoruz. Bizim işçilikten de tasarrufumuz oluyor. Traktörle birlikte 2 tane işçi çalıştırılması gerekiyor. Maliyet oluyor zaman kaybı oluyor. Bu boruların hepsi toplanıyor. Yeniden seriyoruz. İkinci tasarrufta normalde biz burayı 6 ton suyla ilaçlıyoruz. Dron kullanıldığında 300 litre suyla biz bu işi çözmüş oluyoruz. Doğa için de su tasarrufuna önem veriyoruz" diye konuştu.

Dronun kendilerine her anlamda avantaj sağladığını vurgulayan Bozkoyun, aynı anda birkaç ürünü karıştırabildiklerini ve işçilikten de tasarruf ettiklerini sözlerine ekledi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Bahşılı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dronlarla yapılan tarım ilaçlaması çiftçilere büyük avantaj sağlıyor - Son Dakika

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