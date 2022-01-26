DS Automobiles, CES'te Formula E için tasarlanan modelini tanıttı

DS Automobiles, teknolojinin kalbinin attığı Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) elektrikli stratejisinin sırrını görücüye çıkardı.

DS Automobiles açıklamasına göre, Las Vegas'ta gerçekleşen ve tüm dünyanın ilgisini üzerine toplayan CES'te Formula E Dünya Şampiyonası için tasarlanan DS E-Tense FE21 modelini görücüye çıkaran Fransız üretici, bu model ile gelecek elektrikli yeniliklerinin temellerini gözler önüne serdi.

CES'te sergilenen, yüzde 100 elektrikli yarış otomobili, Formula E Şampiyonası'nın şampiyonları Jean-Eric Vergne ve Antonio Felix da Costa tarafından kullanılıyor.

Formula E'ye katılan ilk premium otomobil üreticisi olan DS Automobiles, arka arkaya iki Takımlar ve Pilotlar şampiyonluğu kazanan tek marka olarak da elektrikli otomobil geliştirme konusundaki başarısını perçinliyor.

DS Automobiles, daha rekabetçi ve daha verimli yeni nesil bir yarış aracını geliştirmeye başlarken, 2026 yılına kadar bu yarışın içerisinde olacağı taahhüdünü yeniledi. DS Automobiles, 63 E-Prix'de iki takımlar ve iki pilotlar şampiyonluğu unvanı, 14 galibiyet, 17 pole pozisyonu ve 37 podyum başarılarına imza atan yarış ekibinin araştırmalarından ve başarısından elektrikli modellerini geliştirirken yararlandı.

Pistlerdeki tecrübeyi yollara aktarıyor

DS Automobiles ekipleri, yazılım uzmanlığında olduğu kadar malzeme seçimi ve parça tasarımında da Formula E'de kupaları kaldırırken edindikleri deneyimlerle kendilerini geliştirdi. Bu uzmanlık, optimize edilmiş tüketim ve frenleme sırasında enerji geri kazanımı teknolojisini seri üretim elektrikli modellere de aktarmayı sağladı. Tamamen elektrikli motorsporları organizasyonu, inovasyonun önünü açarken, DS Automobiles'in teknolojideki hızlı gelişiminin ardındaki sır olarak dikkati çekiyor.

DS, teknoloji laboratuvarı olarak gördüğü bu yarış organizasyonu sayesinde seri üretim elektrikli otomobillere geçişi hızlandırmayı hedefliyor. Marka bu büyük tecrübeyi seri üretim otomobillerine aktarırken önemli bir taahhütte daha bulunuyor.

Gelişen teknolojiler ışığında dönüşen mobilite ihtiyacına öncülük etmeyi hedefleyen DS, 2024'ten itibaren markanın tüm yeni tasarımlarının yalnızca %100 elektrikli olacağını da açıkladı. Gelecekteki modeller, DS Automobiles müşterilerinin isteklerine mükemmel şekilde uyarlanmış olağanüstü incelik ve teknik özelliklerle yarışlarda geliştirilen en son teknolojiyi sunmaya devam edecek.

Stratejisinin merkezine elektrikli dönüşümü yerleştiren DS Automobiles, 2019 yılından bu yana ise bu stratejisinin somut adımlarını elektrikli otomobil yelpazesiyle gözler önüne seriyor.

Elektrikli stratejisinin temellerini sağlamlaştırmak için marka, yüzde 100 elektrikli DS 3 Crossback E-Tense modeline ek olarak DS 4 E-Tense, DS 7 Crossback E-Tense ve DS 9 E-Tense şarj edilebilir hibrit modelleriyle tüm DS ailesinde elektriklenmiş seçenek sunuyor.

Elektrikli otomobillere geçiş stratejisine hız kazandıran DS Automobiles, 2024'ten itibaren yeni ürün gamının tamamını yüzde 100 elektrikli olarak sunabilecek.