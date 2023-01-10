DSİ 1273 sözleşmeli personel alacak - Son Dakika
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DSİ 1273 sözleşmeli personel alacak

10.01.2023 22:00
DSİ 1273 sözleşmeli personel alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSi), 1273 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSi), 1273 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, DSİ'nin merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere, çeşitli branşlarda toplam 1273 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Alım ilanı bu ay içerisinde, Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde (https://www.dsi.gov.tr/) yayınlanacak.

Söz konusu personelin 296'sı inşaat mühendisi, 222'si destek personeli, 221'i büro personeli, 104'ü makine mühendisi, 89'u harita mühendisi, 79'u ziraat mühendisi, 74'ü jeoloji mühendisi, 33'ü meteoroloji mühendisi, 30'u koruma ve güvenlik görevlisi, 19'u çevre mühendisi, 19'u elektrik mühendisi, 15'i maden mühendisi, 15'i orman mühendisi, 14'ü elektrik-elektronik mühendisi, 11'i jeofizik mühendisi, 11'i bilgisayar mühendisi, 10'u biyosistem mühendisi, 8'i kimya mühendisi ve 3'ü metalurji mühendisi olarak istihdam edilecek.

Kaynak: AA
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Twitter, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DSİ 1273 sözleşmeli personel alacak - Son Dakika

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