DSİ'nin yatırımlarıyla Trabzon'daki 220 yerleşim yeri ve araziler taşkından korundu - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Trabzon'da son 19 yılda hayata geçirilen 109 taşkın koruma tesisi ile 220 yerleşim yeri ve 9 bin 730 dekar arazinin taşkından korunduğunu bildirdi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yazılı açıklamasında, Trabzon'da son 19 yılda çok önemli su yapıları inşa ederek hizmete sunduklarını, kentteki taşkın risklerini minimize etmek ve içme suyu sorununu ortadan kaldırmak için yatırımların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Doğu Karadeniz'in lokomotif kenti Trabzon'da 19 yılda 162 tesisin hizmete alındığını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu tesislerin 1 adedi içme suyu tesisi, 1 adedi baraj, 1 adedi HİS, 109 adedi taşkın kontrol tesisi, 49 adedi HES tesisidir. Bu tesislerle birlikte yıllık 60 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edilerek 314 bin 246 kişiye içme ve kullanma suyu sağlanmıştır. Baraj depolama kapasitesi 36 milyon metreküp hacmine ulaşmıştır. 222 yerleşim yeri ve 9 bin 730 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur. Hidroelektrik enerji üretimi yıllık 2,05 milyar kilovattır. Günlük arıtma kapasitesi 500 metreküp olan tesis ile atık suların arıtılması sağlanmaktadır."

Trabzon'un içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacak 93 kilometrelik isale hattının 91,8 kilometrelik kısmının 225 küçük sanat yapısı ile tamamlandığını ifade eden Yıldız, ayrıca toplamda 14 bin metreküp depolamanın sağlanacağı 12 temiz su deposu ve 8 terfi istasyonunun da inşa edildiğini aktardı.

Yıldız, Kutlugün mevkisinde açılacak 4 metre çapında ve 1020 metre uzunluğundaki tünele döşenecek çelik boruyla tüm iletim hattı imalatlarının tamamlanacağını kaydetti.

Trabzon'un içme suyu sorununu ortadan kaldırmak ve vatandaşlara memba kalitesinde su sağlamak amacıyla arıtma tesisi inşaatının da devam ettiğinin altını çizen Yıldız, şu değerlendirmede bulundu:

"Söz konusu projemizde yüzde 50'lik fiziki gerçekleşmeye ulaştık. İş kapsamında idari bina, trafo ve jeneratör binası, kimya binası, klor ünitesi, temiz su deposu, klor temas tankı, geri yıkama suyu tutma tankı, makine bloğu ile hızlı kum filtrelerinin yüzde 60 seviyesinde kaba inşaatları tamamlanmıştır. İçme suyu isale hattı işimize paralel olarak bu işimizi de 2022 yılının ilk çeyreğinde işletmeye alınacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Yıldız, Trabzon'da taşkın riskini azaltmak için yapılan çalışmalardan da bahsederek, "Trabzon'da son 19 yılda tamamlanan 109 adet taşkın koruma tesisi ile Trabzon şehir merkezi ile birlikte 220 yerleşim yeri ve 9 bin 730 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur. Şu anda Trabzon ilimizde inşaatı devam eden 14 taşkın kontrol projemiz bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Devam eden taşkın kontrol projeleri içerisinde yer alan Akçaabat Söğütlü Vadisi Islahı 2. kısım inşaatı kapsamında Trabzon'un önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Sera Gölü için bir çökeltim havuzu inşa ettiklerini belirten Yıldız, projeyle yukarı havzalara inşa edilecek bentlerin de desteği ile taşkını tutarak, Sera Gölü'ne inmesini engellemeyi planladıklarını, böylelikle Sera Gölü'nün kirlenmesinin de önüne geçileceğini vurguladı.

Trabzon'da işletme safhasında 49 HES tesisi bulunduğunu, tesislerin kurulu gücünün 602,04 megavat, yıllık enerji üretimi ise 2,05 milyar kilovat olduğuna işaret eden Yıldız, inşaat aşamasındaki 2 HES tesisinin kurulu gücünün 28,15 megavat, yıllık enerji üretiminin ise 86,83 milyon kilovat olduğunu kaydetti.