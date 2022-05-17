DSİ'ye 70 ekskavatör törenle teslim edildi - Son Dakika
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DSİ'ye 70 ekskavatör törenle teslim edildi

17.05.2022 16:22
DSİ'ye 70 ekskavatör törenle teslim edildi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Su İşlerinin (DSİ) sadece yurt içinde değil sınırların ötesinde de kendine verilen görevleri layıkıyla yerine getirdiğini belirterek, "DSİ'nin sınırı aşan hizmetleri olduğunun bilinmesini istiyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Su İşlerinin (DSİ) sadece yurt içinde değil sınırların ötesinde de kendine verilen görevleri layıkıyla yerine getirdiğini belirterek, "DSİ'nin sınırı aşan hizmetleri olduğunun bilinmesini istiyoruz." dedi.

Kirişci, 70 adet 30 tonluk paletli ekskavatörün DSİ'ye teslim töreninde, işleri kısa sürede, daha ekonomik şartlarda, iş güvenliği ve sağlığı adına da iyi şartlarda yürütme imkanına sahip olduklarını söyledi.

Vahit Kirişci, "70 ekskavatörün, makine parkımıza kazandırılmasıyla 0-10 yaş aralığındaki araçların toplam makine parkı içerisindeki payının yüzde 55'lere çıkacağı bilgisini aldım ve mutlu oldum. Bu aldığımız ve alacağımız araçlar da teknolojik olarak bu manada ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek durumda. Ben bunu çok önemli görüyorum. Bu kurum her şeyin en iyisine, en güzeline layık. Bu güzide kurumu makine parkları, insan kaynakları ve yol haritalarıyla geliştirmemiz ve büyütmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığının altını çizen Kirişci, suyun en verimli şekilde kullanılması konusunun DSİ'nin görev alanına girdiğini kaydetti.

Uygun teknolojilerden en modern olanlarıyla toplanan suların bağa, bahçeye verilmesini sağlayacaklarını aktaran Kirişci, "Son hamlemizle daha 10 yıllar sürecek bu süreci daha kısa zaman aralığına getirerek, sulama konusunu Türkiye'nin gündeminden düşürmüş olacağız." dedi.

"DSİ bir alkışı hak ediyor"

DSİ'nin sınır ötesinde de çok anlamlı çalışmaları bulunduğunu, bu yönüyle de kurumun alkışı hak ettiğinin vurgulayan Kirişci, 95 milyar liralık ilave ödenek ayrıldığını, DSİ'nin yürüttüğü yatırımların tamamlanacağını belirtti.

"DSİ'nin üzerindeki sulamaya ilişkin yükünü almış olacağız." diyen Kirişci, ekskavatörlerin motor hariç yüzde 65 yerli üretildiğini dile getirerek üretici firmayı tebrik etti.

Geçen yıla göre su konusunda nispeten daha iyi durumda olunduğuna işaret eden Kirişci, "Bu da yağıştan kaynaklı ama bu, bizim suyu bilinçli kullanmamız gerektiği gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Suyu en verimli, tasarruflu şekilde kullanmalıyız. Yokluğunu daha çok göz önüne getirerek su konusunda daha dikkatli ve özenli davranmalıyız. Üreticilerin kullandığı su Türkiye'deki toplam suyun yüzde 77'sini oluşturduğu için biz tarımsal sulama konusunda buna uygun davranmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından, iş makinasının maketi takdim edilen Bakan Kirişci, bindiği aracın bazı özelliklerini test etti, ardından DSİ tesisini gezip çalışanlarla sohbet etti.

Suriye'de zarar gören makinalar

Bakan Kirişci, Suriye'deki operasyonlarda zarar gören makinaların önünde yaptığı açıklamada ise şunları kaydetti:

"DSİ sadece yurt içinde değil sınırlarımızın ötesinde bizim gönül coğrafyamızda kendine verilen görevleri layıkıyla yerine getiren bir kuruluşumuz. İdlib bölgesinde görev yaparken hedef olan bir iş makinası burada. Bu makine onarılabilecek durumda olmadığı için DSİ ihtiyaç duyduğu bazı aksamları sökerek buna ihtiyacı olan diğer iş makinalarına monte ediyor. DSİ'nin sınırı aşan hizmetlerinin olduğunun bilinmesini istiyoruz."

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, DSİ'nin makina parkında yer alan 2 bin 87 iş makinasına ilk etapta 70 adetlik takviye yapıldı, 2024'e kadar bu sayı 650'ye yükselecek.

İş makinaları taşkın öncesi çalışmalar kapsamında dere yatağı ıslahı, dere yatağı genişletme, dere yatağı değiştirme, kanal temizliği gibi faaliyetlerde kullanılıyor.

Geçen yıldan bu yana meydana gelen 9 büyük taşkın afetine toplam 545 iş makinası ve yardımcı takımla 729 kişilik personelle müdahale edildi.

DSİ iş makinaları 2021'de yapılan toplu makinalı çalışmalarda geçen yılın inşaat birim fiyatlarıyla 700 milyon lira katkı sağladı.

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Kaynak: AA

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