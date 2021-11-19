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Dünya Çocuk Hakları Günü'nde söz çocuklarda olacak - Son Dakika

Dünya Çocuk Hakları Günü'nde söz çocuklarda olacak

19.11.2021 10:24
Dünya Çocuk Hakları Günü'nde söz çocuklarda olacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde düzenlenecek "Değişen Dünyada Büyümek: Çocukların Gözünden İklim Krizi, Pandemi ve Dijital Dünya" başlıklı etkinlikte çocuklar ve gençler anlatacak, yetişkinler dinleyecek.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde düzenlenecek "Değişen Dünyada Büyümek: Çocukların Gözünden İklim Krizi, Pandemi ve Dijital Dünya" başlıklı etkinlikte çocuklar ve gençler anlatacak, yetişkinler dinleyecek.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Değişen Dünyada Büyümek: Çocukların Gözünden İklim Krizi, Pandemi ve Dijital Dünya" başlıklı etkinlik, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde saat 16.00-17.30 arasında düzenlenecek.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilecek etkinlikte, çocukların mutlu ve sağlıklı yaşamaları ve büyümeleri için nelere ihtiyaçları var, iklim krizi, pandemi ve dijitalleşmeyle beraber değişen dünyanın koşulları çocukları nasıl etkiliyor, değişen bir dünyada büyümek ve çocuk olmak ne anlama geliyor sorularının cevapları aranacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ekibinden Gözde Durmuş ve Ayşegül Kanal'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak etkinlikte; "Dijital Dünyada Büyümek", "Pandemide Büyümek" ve "İklim Krizinde Büyümek" olmak üzere üç farklı paralel oturumda çocuklar ve gençler söz alacak.

Burcu Meltem Arık'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek "İklim Krizinde Büyümek"başlıklı oturumda Elif Sarah Hearn, Mehmet Efe Dağlı, Melisa Akkuş, Resul Hüseynzade konuşmacı olarak yer alacak.

Melda Akbaş'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek "Pandemide Büyümek" isimli oturumda Leys Hadad, Melek Vural ve Merve Sayhan söz alacak.

Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Esra Ercan Bilgiç'in moderatörlüğünde gerçekleşecek "Dijital Dünyada Büyümek" başlıklı oturumda ise Ayaz Yaç, Elif Altınel ve Zeynep Nalbantoğlu konuşacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Çocuk Hakları Günü, 20 Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dünya Çocuk Hakları Günü'nde söz çocuklarda olacak - Son Dakika Ekonomi


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