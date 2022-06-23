Dünya sağlık turizmi fuarı Hestourex 2022 kapılarını açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya sağlık turizmi fuarı Hestourex 2022 kapılarını açtı

23.06.2022 16:54
Dünya sağlık turizmi fuarı Hestourex 2022 kapılarını açtı

Dünya sağlık turizmi fuarı Hestourex 2022 kapılarını açtı Kardeş ülke Azerbaycan'daki fuara yoğun ilgi İlk kez 2017 yılında Antalya'da gerçekleştirilen Dünya Sağlık Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı Hestourex'in 4'üncüsü kardeş ülke Azerbaycan'da kapılarını açtı.

Dünya sağlık turizmi fuarı Hestourex 2022 kapılarını açtı

Kardeş ülke Azerbaycan'daki fuara yoğun ilgi

ANTALYA - İlk kez 2017 yılında Antalya'da gerçekleştirilen Dünya Sağlık Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı Hestourex'in 4'üncüsü kardeş ülke Azerbaycan'da kapılarını açtı. Gerek Türkiye gerekse Azerbaycan'dan önemli isimlerin katıldığı fuarda turizm acenteleriyle, otel ve hastane yöneticileri buluştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun himayelerinde ilk kez 2017 yılında Antalya'da düzenlenen Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı Hestourex, sağlık ve spor merkezleri, farklı turizm dallarının temsilcileri ile dünyanın dört bir yanından gelen seyahat acentelerini bir araya getirmişti. Elde ettiği başarı sayesinde 2018 ve 2019 yıllarında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Hestourex, stant fuarcılığının yanı sıra bilimsel kongreler, ikili görüşmeler ve yerinde görme fırsatı sunun ender etkinlikler arasında yerini aldı. Tüm dünyayı etkileyen korona virüs pandemisi nedeniyle iki yıl ertelenmek zorunda kalan Hestourex, bu süreçte birçok ülkeden ev sahipliği için teklifler aldı. Kardeş ülke Azerbaycan ile yapılan görüşmeler doğrultusunda başkent Bakü'de düzenlenmesine karar verilen Hestourex Fuarı, Kristal Hall'de ziyaretçilerine kapılarını açtı.

"İki devlet tek millet"

Hestourex'in ülkemizin sağlık turizmindeki potansiyelini dünyaya açmak olduğunu belirten Aktüel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okan Kaya, "Fuarın ilk iki gününde stant ziyaretleri ve ikili görüşmelerin yanı sıra özel programlar yer almaktadır. İki devlet tek millet söyleminin ne kadar gerçek olduğunu gösteren tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hestourex'in ilk yurt dışı organizasyonunun kardeş ülke başkenti Azerbaycan olması bizim için ayrı bir mutluluk olmuştur. Fuarımızın tüm sağlık turizmi paydaşlarına hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Korona virüs pandemisinin sağlık sektörünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Raşat Bahat, özel sağlık kuruluşlarının Türkiye'deki pozitif etkisinden bahsetti.

Turizmin sadece deniz, kum, güneş ve tarihten ibaret olmadığının altını çizen Azerbaycan Devlet Turizm Acentliğin Aparat Rehberi Kenan Kasımzade, sağlık turizminin bu anlamda büyük bir ivme kazandığını söyledi. Hestourex'e ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Kasımzade, sağlık turizmiyle ilgili Türkiye ile işbirliği yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Açılış törenine Aktüel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okan Kaya, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Raşat Bahat, Azerbaycan Devlet Turizm Acentliğin Aparat Rehberi Kenan Kasımzade, Türkiye Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreteri Fatih Özer, Azerbaycan Hamkarlar İttifakları Konfederasyonu Başkanı Ebil Ağasiyev, Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanı Nuhi Çelikkaya, Sahipkarlar Konfederasyonu Başkanı Vugar Zeynalov, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Alperen Kaçar, Cumhurbaşkanlık Proje Yönetim Müdürü Ali Murat Önder ile sağlık kuruluşu temsilcileri ve seyahat acenteleri katıldı.

Fuar konuşmaların ardından protokol üyeleri ve ziyaretçilerin kurdeleyi kesmesiyle kapılarını açtı. 23-26 Haziran tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hestourex 2022 çerçevesinde seyahat acenteleriyle katılımcı kuruluşların temsilcileri bir araya gelerek iş anlaşmalarına imza atacak.

YORUMLAR
500
Maltepe Gençlik Kampı başladı Maltepe Gençlik Kampı başladı Gürcistan'dan AB'ye 'aday ülke statüsünün şimdilik verilmemesine' tepki Gürcistan'dan AB'ye 'aday ülke statüsünün şimdilik verilmemesine' tepki
Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Azerbaycan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünya sağlık turizmi fuarı Hestourex 2022 kapılarını açtı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:39 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması: İlişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarılması için çalışma başlatıldı
16:27 CHP'li vekiller, ek bütçe görüşmesinde Bakan Nebati'yi ilginç şekilde karşıladı
16:26 Şarkıcı Taylor Swift'ten sevgilisiyle denizin ortasında romantik anlar! Meraklı bakışlara aldırmadan öpüştüler
16:17 Galatasaray'ın istediği Axel Witsel İspanyol devi Atletico Madrid'e imza attı
16:10 Yabancı şirket daha önce 'Petrol yok' diyerek kapatmıştı! Şimdi kuyuda yüksek kalitede petrol bulundu
16:02 Böylesini ne gördünüz ne duydunuz! 37 yaşındaki kadın, annesinin yaptığı bez adamla evlendi, bir de bebekleri oldu
15:56 Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan müjdeyi verdi: Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor
15:47 Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak
15:47 Marmaris'te orman yangının ilk başladığı bölge helikopter ile görüntülendi, manzara yürek parçaladı
15:26 Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istedi" sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 16:57:33. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya sağlık turizmi fuarı Hestourex 2022 kapılarını açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement