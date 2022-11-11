Dünyaca ünlü kripto borsası FTX resmen iflas etti - Son Dakika
Üye Girişi

Dünyaca ünlü kripto borsası FTX resmen iflas etti

11.11.2022 18:30

Dünyaca ünlü kripto para borsası FTX, iflas için resmi başvuruda bulundu. FTX'in kurucusu ve CEO'su Sam Bankman-Fried şirketten istifa ederken, "Batırdım ve daha iyisini yapmalıydım" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Binance'ın olası satım alımı ile gündeme gelen FTX, iflas ettiğini açıkladı. İflas sonrası kripto para borsalarında büyük bir düşüş yaşandı.

CEO İSTİFA ETTİ

Yaşadığı likidite sıkışıklığının yarattığı panikle kripto para piyasasından 2 günde 200 milyar dolar silinmesine yol açan FTX'in CEO'su Sam Bankman-Fried sosyal medya hesabından bir özür açıklaması yayınladı. Fried açıklamasında"Batırdım ve daha iyisini yapmalıydım" ifadelerini kullandı.

CEO Sam Bankman-Fried'in açıklamalarının detayları şöyle:

"Şu anda likidite sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda hiçbir söz veremem. Ama deneyeceğim. Eğer işe yarayacaksa vermem gereken her şeyi vereceğim. Çeşitli 'oyuncularla' görüşme halindeyiz. Nasıl gittiğine bakacağız. Buradan elde edilen tüm para ve mevcut teminatlar tamamen kullanıcılara ve hiç bir suçu olmayan çalışanlara verilecektir. Çünkü günün sonunda CEO bendim ve işlerin iyi gitmesinden ben sorumluydum."

YORUMLAR (1)
500

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünyaca ünlü kripto borsası FTX resmen iflas etti - Son Dakika


Son Dakika
17:59 Alanyasporlu futbolcu, Dünya Kupası kadrosuna alındığını öğrenince mutluluktan ne yapacağını şaşırdı
17:48 İzmit'te vatandaşın en uğrak noktasıydı! Yeni Cuma Çay Bahçesi yıkıldı
17:47 Dünyaca ünlü kripto borsası FTX resmen iflas etti
17:42 Sevilla ve Villarreal, Mallorca'da harikalar yaratan Vedat Muriqi için devreye girdi! İstenen bonservis bedeli ise 36 milyon euro
17:37 Euro, 2022'nin rekorunu kırdı, altın rekor tazeledi
17:11 5 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Kasımpaşa'da Şenol Can dönemi sona erdi
17:00 Belçika'da devrim gibi karar: Bundan böyle çalışanlar haftada 5 gün yerine 4 gün mesai yapacak
16:56 2004'te yanlışlıkla geleceğe gönderildiğini iddia eden genç, kıyamet gününe ait bir fotoğraf gösterdi
15:11 Bolu'da hayat resmen dondu! Termometreler -10'u gösterdi
14:14 Togg, İstanbul-İzmir arası ne kadar yakıyor? Maliyeti motorlu araçların üçte birine denk geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2022 19:05:23. #1.11#
SON DAKİKA: Dünyaca ünlü kripto borsası FTX resmen iflas etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement