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Dünyaca ünlü markaların Hindistan'daki tedarikçilerinin çalışanlara asgari ücret altında ödeme yaptığı ortaya çıktı - Son Dakika

Dünyaca ünlü markaların Hindistan'daki tedarikçilerinin çalışanlara asgari ücret altında ödeme yaptığı ortaya çıktı

17.12.2021 21:14
Dünyaca ünlü markaların Hindistan'daki tedarikçilerinin çalışanlara asgari ücret altında ödeme yaptığı ortaya çıktı

Dünyaca ünlü moda markalarının Hindistan'daki tedarikçilerinin fabrikalarda çalışan işçilere, yasal hakları olan asgari ücretin altında ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü moda markalarının Hindistan'daki tedarikçilerinin fabrikalarda çalışan işçilere, yasal hakları olan asgari ücretin altında ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Hindistan'ın Karnataka bölgesinde dünyaca ünlü moda markalarına üretim yapan fabrikalarda çalışan hazır giyim işçileri, işverenleri tarafından kendilerine yasal asgari ücretlerin ödenmemesi nedeniyle açlık sınırında yaşadıklarını açıkladı. Dünyaca ünlü markaların Karnataka'daki tedarikçilerinin 400 binden fazla hazır giyim işçisine Nisan 2020'den bu yana yasal asgari ücreti ödemediği belirtildi.

İşçi Hakları Konsorsiyumu (WRC) tarafından yapılan açıklamada, şimdiye kadar işçilere ödenmemiş toplam ücretlerin 41 milyon pounddan fazla olduğunun tahmin edildiğini ifade edildi.

"Markaların para kazanması için hazır giyim işçilerinin çocukları aç kalıyor"

WRC Genel Müdürü Scott Nova ise yaptığı açıklamada, "Etkilenen işçi sayısı ve ödenmeyen toplam para açısından, bu şimdiye kadar gördüğümüz en korkunç ücret hırsızlığı eylemidir. Markaların para kazanması için hazır giyim işçilerinin çocukları aç kalıyor" dedi.

Çoğunlukla yoksul kesimin ve kadın işgücünün kullanıldığı durumla ilgili olarak Nova, "Bölgeden ürün tedarik eden tüm markaların kayıtsızlığı utanç verici ve acımasız" ifadelerini kullandı.

"Bunun devam etmesine izin verdiler"

Batılı markaların duruma müdahale etmeyi reddettiğini ya da kıyafetlerini yapan işçilere Hindistan yasalarına göre ödeme yapılmasını sağlamak için harekete geçmediğini söyleyen Nova, "Giyim tedarikçilerinin yasal asgari ücreti ödemeyi reddetmelerinin üzerinden neredeyse 2 yıl geçti ve markalar, bu yaygın ücret hırsızlığını durdurma gücüne sahip olduklarını bildikleri halde bunun devam etmesine izin verdiler" dedi.

Asgari ücretli bir işçinin yıllık yaşam maliyeti artışının 2020'de 4,10 pounda (417 Hindistan rupisi) yükseldiğini söyleyen Nova, bunun düşük ücretli işçiler için günde 16 penny ettiğini aktardı. Nova bu tutarın 20 ay boyunca ödenmediğini ve bunun 1 çalışan için 83 pounda karşılık geldiğini vurguladı.

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan mağdur işçilerden biri, yemek ve kira gibi temel yaşam maliyetlerini karşılamak için ihtiyacı olan ücretin yalnızca yarısını kazandığını belirtti. İşçiler bu durumun özellikle çocuklarının yaşamları üzerinde yıkıcı bir etkisi olduğunu söyledi.

Markalar çözüm bulmaya çalışıyor

Çalışanların mağduriyet yaşadığı Karnataka'daki fabrikalarda Puma, Nike, Zara, Tesco, C&A, Gap, Marks & Spencer ve H&M gibi uluslararası markalar için giyim ürünleri üretiliyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan markalardan H&M, "Karnataka'daki tedarikçilerimize, tüm borçları da dahil olmak üzere, işçilere yasal olarak zorunlu kılınan asgari ücretleri ödemeleri gerektiğini açıkça belirttik. Bunu yapmazlarsa ciddi ticari sorunlara yol açılacak" dedi.

Marks & Spencer (M&S) tarafından yapılan açıklamada ise, tedarikçilerin yasal asgari ücreti ödemesinin talep edilmesi için Etik Ticaret Girişimi (ETI) ile birlikte çalışıldığı belirtildi.

Puma, Karnataka'da tedarikçileri üzerindeki etkisinin "sınırlı" olduğunu söylerken, ücretlerin doğru şekilde ödenmesini sağlamak için Karnataka'da daha büyük yetkililerle çalışıldığını belirtti.

Tesco'dan bir sözcü ise, "Bu sorunun çözülmesini ve işçilere tam olarak ödeme yapılmasını sağlamak için Etik Ticaret Girişimi (ETI) ve diğer markalarla birlikte çalışıyoruz" dedi.

Hazır giyim tedarikçileri ise, Karnataka'daki konuyla ilgili mahkemelerin devam ettiğini iddia ederken, geçtiğimiz eylül ayında Karnataka Yüksek Mahkemesi, tüm gecikmiş borçlar da dahil olmak üzere asgari ücretin işçilere ödenmesi gerektiğine karar vermişti. - MANCHESTER

Nisan, India, Puma, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dünyaca ünlü markaların Hindistan'daki tedarikçilerinin çalışanlara asgari ücret altında ödeme yaptığı ortaya çıktı - Son Dakika Ekonomi


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