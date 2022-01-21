Dünyada bir ilk! New York Belediye Başkanı Adams, yarın ilk maaşını kripto para olarak alacak

"Kuzu kestiriyorum" sözlerine açıklık getirirken bir tartışmanın daha fitilini ateşledi

Kripto parayı destekleyen ve New York'u kripto para merkezi yapmak istediğini daha önce dile getiren Adams, belediye başkanı olarak ilk maaşını yarın alacağını belirtti.

"NEW YORK DÜNYANIN MERKEZİ"

Maaşının yarın kendisine Bitcoin ve Ethereum olarak ödeneceğini açıklayan Eric Adams, "New York dünyanın merkezi ve biz kentin kripto para birimi ve diğer finansal yeniliklerin de merkezi olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

NEW YORK VE MİAMİ ARASINDA YARIŞ

Adams, belediye başkanı seçildikten sonra kripto para birimlerinin ve blokzincir teknolojisinin okullarda öğretilmesini önermişti. ABD'de New York ve Miami kentleri ülkenin "kripto başkenti" olmak için yarışıyor.