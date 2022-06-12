Dünyanın çömleği Elazığ'dan - Son Dakika
Üye Girişi

Dünyanın çömleği Elazığ'dan

12.06.2022 10:18
Dünyanın çömleği Elazığ'dan

Elazığ'da hobi olarak arkadaşlarıyla birlikte çömlek fabrikası kuran Metin Başbay, şimdi 33 ülkeye ihracat yapıyor.

Elazığ'da hobi olarak arkadaşlarıyla birlikte çömlek fabrikası kuran Metin Başbay, şimdi 33 ülkeye ihracat yapıyor.

Elazığlı iş adamı Metin Başbay, unutulmaya yüz tutmuş çömlekçilik sanatının yaşatılması için fabrika kurmaya karar verdi. Bunun üzerine arkadaşıyla birlikte 2018 yılında organize sanayi bölgesine 2 milyon dolarlık yatırım yapan Başbay, istediği fabrikayı kurdu. İlk başta hobi olarak başlanılan iş ardından büyüyerek ilerledi. 60 kişiye istihdam sağlayan Başbay şimdilerde Amerika, İtalya, Almanya, İngiltere, Katar, Dubai olmak üzere 33 ülkeye çömlek ihracatı yapıyor.

"33 ülkeye ihracat yapıyoruz. Dünyanın her yerinde ürünümüz var"

2018 yılında üretime başladıklarını belirten Metin Başbay (61), "10 arkadaş hobi olarak kurduk. Bu meslek kaybolmaya yüz tutmuştu. Hem mesleği geliştirelim dedik hem de Elazığ'ın toprağında ciddi bir potansiyel vardı. Sonra baktık ki hobi olarak gitmiyor. 7 arkadaşımız ayrıldı. 3 ortak kaldık. İşe devam etmeye ve kaliteli mal yapmaya başladık. Şu anda da yapıyoruz. 33 ülkeye ihracat yapıyoruz. Dünyanın her yerinde ürünümüz var. Şu anda 60 kişi çalışıyor. İnşaatımız devam ediyor ve fabrikayı büyütmeye devam ediyoruz. Dünyanın çömleği Elazığ'da çıkıyor. Amerika, Kanada, Belçika, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere, Arnavutluk'a gönderiyoruz. Orta Doğu'nun hemen hemen yüzde 90'ında varız. İsrail, Kuveyt, Dubai, Katar'da varız. Afrika'da da varız. Dünyanın en iyi kaliteli çömleğini Elazığ'da yapıyoruz. Memleketimize ve dünyaya bir katkımız var. Sağlık olarak bir katkımız var. Bizim üretimlerimi yüzde 100 yerli ve katkısızdır" dedi.

"Çömlek suyu yüzde 100 canlandırıyor"

Çömleğin insan vücuduna sağlığından bahseden Başbay, "İnsan vücudunun yaklaşık yüzde 70'i sudur. Biz kapalı sularda ölü bir su içiyoruz. Çömlek suyu yüzde 100 canlandırıyor. Şu anda Uzakdoğu'da farklı bir sistemlerle suyu canlandırıyorlar. Biz bunlara hiçbir katkı katmadan çömlekte suyun yüzde 100 kaliteye dönüştüğü raporlarıyla ispat edebilirim. Yemek konusunda ise bunları inceleyecek laboratuvar bulamadığımız için tam net testleri elimize alamadık çömlekte pişirilen ürünlerin sağlıkta faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Çömlekten pişen yemekteki vitaminler kaybolmuyor" diye konuştu.

Mesleğin geleceğinin çok iyi olduğunu dile getiren Başbay, "Bizim şu anda kapasitemiz yeterli değil. Kapasiteyi büyütmek istiyoruz. Şu an 12 bin metrekare üzerindeyiz. 6 bin 500 metrekare kapalı alanımız var. Yeni hedefimiz 11 bin metrekareye çıkarmak" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 'Mayıs'ta limanlarda elleçlenen yük miktarı yüzde 9,5 arttı' Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 'Mayıs'ta limanlarda elleçlenen yük miktarı yüzde 9,5 arttı' İtalya'daki helikopter kazasından kurtulan olmadı İtalya'daki helikopter kazasından kurtulan olmadı
Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, İhracat, İtalya, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünyanın çömleği Elazığ'dan - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 10:26:26. #1.13#
SON DAKİKA: Dünyanın çömleği Elazığ'dan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement