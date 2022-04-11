Durgun geçen ikinci el araç piyasasında hareketlilik bekleniyor - Son Dakika
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Durgun geçen ikinci el araç piyasasında hareketlilik bekleniyor

11.04.2022 13:56

- Durgun geçen ikinci el araç piyasasında hareketlilik bekleniyor İkinci el araç piyasası Ramazan Bayramı yaklaşırken hareketlenmeye başladı.

- Durgun geçen ikinci el araç piyasasında hareketlilik bekleniyor

İSTANBUL - İkinci el araç piyasası Ramazan Bayramı yaklaşırken hareketlenmeye başladı. Araç alım satımı yapan işletmeler stoklarını doldurdu gelecek talepleri bekliyor. Fiyatların ise artması öngörülüyor.

İkinci el araç piyasası durgun olsa da fiyatlardaki artış devam ediyor. Hareketlilik bekleyen oto galericiler, bayram öncesi araç stoklarını doldurup müşteri beklemeye başladı. Fiyat artışlarında ihale usulüyle satılan araçlarda yapılan fiyatlamaların etkili olduğunu belirtildi. Genel olarak araç fiyatlarında suni bir artış yaşandığını belirten galericiler, bu soruna denetleme yoluyla el atmasını istedi.

"İkinci el araç piyasası durgun fakat son bir ay içerisinde yüzde 15 artış var"

İkinci el araç piyasasının durgun olduğunu ifade eden galerici Yılmaz Kebapçı, "Piyasanın durgun olmasına rağmen araç fiyatlarında son bir ayda yüzde 10-15 arasında artış sağlandı. Artışlarda ihale firmalarının etkili olduğunu düşünüyorum. İhalelerden araç satın alıyoruz. Bakıyoruz ihaleye çıkan araç satılmış görünüyor fakat aynı araç bir hafta sonra tekrar satışa çıkıyor. Bu araçları alan esnaf ise yüksek fiyattan aldığı için satamıyor ve aracın fiyatının yükselmesini bekleyip öyle satmak zorunda kalıyor. Devletin bu suni artışlara karşı bir önlem alması gerekiyor. Esnaf olarak bayram için araç alımı yap-tık. Bayram üzeri vatandaşlardan talep gelirse araç fiyatları tekrar artacağı öngörülüyor" şeklinde konuştu.

"Geçen sene ile bu sene arasında yüzde 50 fiyat düşüşü var"

İkinci el fiyatları gün gün artamaya devan ettiğini vurgulayan galerici Muhammed Tuncel, "Geçen seneki hareketlilik yok. Bizler galericiler olarak fiyatların artmasından memnun değiliz. Bizler araç fiyatların sabit kalıp vatandaşlarımıza araç satmak istiyoruz. Fiyat artışların sebebi tedarik sıkıntı ile bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Tedarik yeterince sağlanırsa fiyatlarında düşeceğini söyleyebilirim. Geçen sene ile bu sene arasında yüzde 50 fiyat düşüşü, aylık olarak ise 10 araba satıyorsak bu sene 5 araba satıyoruz" diye konuştu.

(UGR-ACÖ-E)

Durgun geçen ikinci el araç piyasasında hareketlilik bekleniyor
Durgun geçen ikinci el araç piyasasında hareketlilik bekleniyor
Durgun geçen ikinci el araç piyasasında hareketlilik bekleniyor

YORUMLAR
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İkinci el piyasası hareketlendi, gözler fiyatlarda İkinci el piyasası hareketlendi, gözler fiyatlarda Akaryakıt fiyatları artınca, ikinci el pazarında az yakan araçlara ilgi arttı Akaryakıt fiyatları artınca, ikinci el pazarında az yakan araçlara ilgi arttı

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Durgun geçen ikinci el araç piyasasında hareketlilik bekleniyor - Son Dakika


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