Tunceli'ye 5 milyonluk dev yatırım - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli'ye 5 milyonluk dev yatırım

16.08.2022 13:03
Tunceli'ye 5 milyonluk dev yatırım

Dutuyla ünlü Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale köyünde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kırsal Kalkınma Ajansının destekleriyle Ulukale dutu işleme, paketleme ve depolama tesisinin temeli atıldı.

Dutuyla ünlü Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale köyünde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kırsal Kalkınma Ajansının destekleriyle Ulukale dutu işleme, paketleme ve depolama tesisinin temeli atıldı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde tescillenen Ulukale dutu için çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı ve Kırsal Kalkınma Ajansının yatırımlarını destekleme programı çerçevesinde tadı ve aromasıyla tescillenen Ulukale dutu için işleme, paketleme ve depolama tesisinin temeli dualar eşliğinde atıldı. Düzenlenen temel atma törenine Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutan Yrd. Albay Erkan Tetik, il Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, Tunceli Tarım ve Orman İl Müdürü Sadettin Taşkesen, Çevre Şehircilik İl Müdürü Önder Yurdakul, Fırat Kalkınma Ajansı İl Koordinatörü Murat Ortak, kurum amirleri ve dut üreticileri katıldı.

"Bize verdiğiniz güçle yol yürümeye devam ediyoruz"

Ulukale'de dutun merkezinde Çemişgezek'te yeni bir yatırıma milletimiz için yeni bir hayra ve emek veren arkadaşlarımız için de yeni bir nasibe temel attıklarını belirten Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, "Bugünlere şükürler olsun. Bu tesisi Allah nasip ederse gerek Fırat Kalkınma Ajansı gerek Tarım ve Orman Bakanlığımız olmak üzere kooperatifimizin de katkılarıyla bizlere maliyeti 5 milyon olacaktır. Önemli olan vatan toprağına yatırım yapmak, alın terinin karşılığını bulmak ve alın terinin karşılığını sağlamaktır. Sizler alın terinizle çalışıyor emek veriyorsunuz. Rahmetli Neşet Ertaş'ın dediği gibi sizler aşk ile çalışanlardansınız. Allah emekleriniz boşa çıkarmasın. Aşk ile çalışan yorulmazmış. Allah'ın izni ile sizler de koşup koşmakta emek vermekte ve ülkemize ve milletimize emeğinizle ve yüreğinizle katkı sunmakta yol yürümeye devam ediyorsunuz. Allah hepinizde razı olsun. Bizler de sizlerin bize verdiğiniz güçle yol yürümeye gayret ediyoruz" dedi.

Bu toprakların insanlara aş, ekmek ve yuva olduğunu fakat yaşanan terör olaylarından dolayı da ıstıraba dönüşen topraklar olduğunu aktaran Vali Özkan, "Allah'a çok şükür bugün geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanımızın himayeleri İçişleri Bakanımızın desteği, arkadaşlarımızın gayreti ve vatan evlatlarının şehitliğe ererek şühedaya karışmasıyla birlikte Tunceli huzurla anılan ekmeğinin peşinde koşan ve birçok insanın ziyaret ettiği Ata toprakları haline dönüştü. Bir yandan güvenlik bir yandan huzur ortamını sağlarken bir yandan da bizim maalesef bu lanet terör örgütlerinin ilimizde açtığı yaraları sarmak, eksik kalan hizmetleri tamamlamak üzere gayretlerimiz ve yatırımlarımız devam ediyor. Bizim bir iddiamız vardı. Demiştik ki hep beraber el ele gönül gönüle Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın himayeleriyle eksik kalan yatırımlarımızı tamamlayacağız. Biz Tunceli'yi terörden, lanetlerden anılan bir kent değil insanlarının gönlüyle, saygınlığıyla, coğrafyasıyla tanınan ve emeğiyle bilinen bir kent haline getireceğiz. Biz Tunceli'yi Allah'ın izniyle tarım, turizm, spor ve sağlıklı yaşam kenti haline getireceğiz diye yola çıkmıştık. Çok şükür geldiğimiz bu huzurlu günlerde durmaksızın çalışmaya ve hizmet etmeye devam ediyoruz. Vakit varken, nefes alıyorken bu millete yüce Türk milletine hizmette saate ve dakikaya bakmayacağız. Bizler için önemli olan yüce Türk milletinin dualarıdır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dualarla tesisin temeli atıldı. - TUNCELİ

YORUMLAR
500
Tunceli'de kamyon yan yattı: 1 yaralı Tunceli'de kamyon yan yattı: 1 yaralı Tunceli'de bulgur kazanları kaynamaya başladı Tunceli'de bulgur kazanları kaynamaya başladı
Kaynak: İHA

Çemişgezek, Tunceli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tunceli'ye 5 milyonluk dev yatırım - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
15:30 Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı
15:07 Dün iptal edilen motorin zammı bugün yapılıyor! Litresi 24 lirayı geçecek
14:46 Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin havan saldırısında şehit olan uzman çavuş hakkında yürek yakan gerçek ortaya çıktı
14:44 Tarım Kredi, indirime giren ürünler ile fiyatlarını sosyal medyadan tek tek paylaştı
14:43 Trabzonspor genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devi Ajax'a transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 16:08:21. #1.11#
SON DAKİKA: Tunceli'ye 5 milyonluk dev yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement