Tunceli'ye 5 milyonluk dev yatırım

Dutuyla ünlü Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale köyünde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kırsal Kalkınma Ajansının destekleriyle Ulukale dutu işleme, paketleme ve depolama tesisinin temeli atıldı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde tescillenen Ulukale dutu için çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı ve Kırsal Kalkınma Ajansının yatırımlarını destekleme programı çerçevesinde tadı ve aromasıyla tescillenen Ulukale dutu için işleme, paketleme ve depolama tesisinin temeli dualar eşliğinde atıldı. Düzenlenen temel atma törenine Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutan Yrd. Albay Erkan Tetik, il Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, Tunceli Tarım ve Orman İl Müdürü Sadettin Taşkesen, Çevre Şehircilik İl Müdürü Önder Yurdakul, Fırat Kalkınma Ajansı İl Koordinatörü Murat Ortak, kurum amirleri ve dut üreticileri katıldı.

"Bize verdiğiniz güçle yol yürümeye devam ediyoruz"

Ulukale'de dutun merkezinde Çemişgezek'te yeni bir yatırıma milletimiz için yeni bir hayra ve emek veren arkadaşlarımız için de yeni bir nasibe temel attıklarını belirten Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, "Bugünlere şükürler olsun. Bu tesisi Allah nasip ederse gerek Fırat Kalkınma Ajansı gerek Tarım ve Orman Bakanlığımız olmak üzere kooperatifimizin de katkılarıyla bizlere maliyeti 5 milyon olacaktır. Önemli olan vatan toprağına yatırım yapmak, alın terinin karşılığını bulmak ve alın terinin karşılığını sağlamaktır. Sizler alın terinizle çalışıyor emek veriyorsunuz. Rahmetli Neşet Ertaş'ın dediği gibi sizler aşk ile çalışanlardansınız. Allah emekleriniz boşa çıkarmasın. Aşk ile çalışan yorulmazmış. Allah'ın izni ile sizler de koşup koşmakta emek vermekte ve ülkemize ve milletimize emeğinizle ve yüreğinizle katkı sunmakta yol yürümeye devam ediyorsunuz. Allah hepinizde razı olsun. Bizler de sizlerin bize verdiğiniz güçle yol yürümeye gayret ediyoruz" dedi.

Bu toprakların insanlara aş, ekmek ve yuva olduğunu fakat yaşanan terör olaylarından dolayı da ıstıraba dönüşen topraklar olduğunu aktaran Vali Özkan, "Allah'a çok şükür bugün geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanımızın himayeleri İçişleri Bakanımızın desteği, arkadaşlarımızın gayreti ve vatan evlatlarının şehitliğe ererek şühedaya karışmasıyla birlikte Tunceli huzurla anılan ekmeğinin peşinde koşan ve birçok insanın ziyaret ettiği Ata toprakları haline dönüştü. Bir yandan güvenlik bir yandan huzur ortamını sağlarken bir yandan da bizim maalesef bu lanet terör örgütlerinin ilimizde açtığı yaraları sarmak, eksik kalan hizmetleri tamamlamak üzere gayretlerimiz ve yatırımlarımız devam ediyor. Bizim bir iddiamız vardı. Demiştik ki hep beraber el ele gönül gönüle Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın himayeleriyle eksik kalan yatırımlarımızı tamamlayacağız. Biz Tunceli'yi terörden, lanetlerden anılan bir kent değil insanlarının gönlüyle, saygınlığıyla, coğrafyasıyla tanınan ve emeğiyle bilinen bir kent haline getireceğiz. Biz Tunceli'yi Allah'ın izniyle tarım, turizm, spor ve sağlıklı yaşam kenti haline getireceğiz diye yola çıkmıştık. Çok şükür geldiğimiz bu huzurlu günlerde durmaksızın çalışmaya ve hizmet etmeye devam ediyoruz. Vakit varken, nefes alıyorken bu millete yüce Türk milletine hizmette saate ve dakikaya bakmayacağız. Bizler için önemli olan yüce Türk milletinin dualarıdır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dualarla tesisin temeli atıldı. - TUNCELİ