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e-Fatura ve e-İrsaliye uygulamaları yaygınlaşıyor - Son Dakika

e-Fatura ve e-İrsaliye uygulamaları yaygınlaşıyor

22.01.2022 10:33
e-Fatura ve e-İrsaliye uygulamaları yaygınlaşıyor

e-Fatura ve e-İrsaliye uygulamalarını yaygınlaştıracak düzenlemelere gidildi.

e-Fatura ve e-İrsaliye uygulamalarını yaygınlaştıracak düzenlemelere gidildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 milyon lira ve üzeri olan mükellefler için geçerli e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğunda düzenleme yapıldı.

Böylece, 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemleri için 5 milyon lira, 2021 hesap dönemi için 4 milyon lira, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 milyon lira ve üzeri brüt satış geliri olan mükellefler e-fatura uygulamasına geçecek.

Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde, diğer her türlü elektronik ortamda mal ya da hizmet satışı gerçekleştiren mükelleflerden 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 milyon lira, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin lira ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar uygulamaya dahil olacak.

Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 milyon lira, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin lira ve üzeri olan mükellefler de e-fatura düzenleyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri de uygulamaya dahil edildi.

e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu da e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve brüt satış hasılatı 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemlerinde 25 milyon lira, 2021 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 milyon lira ve üzeri olan mükellefleri kapsayacak.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gazete, Tebliğ, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi e-Fatura ve e-İrsaliye uygulamaları yaygınlaşıyor - Son Dakika Ekonomi


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