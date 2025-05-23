E-Ticarette Verilerin Yurt Dışına Aktarımı Riskler Taşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

E-Ticarette Verilerin Yurt Dışına Aktarımı Riskler Taşıyor

E-Ticarette Verilerin Yurt Dışına Aktarımı Riskler Taşıyor
23.05.2025 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilişim uzmanı Hakan Topuzoğlu, e-ticaret pazarlarının yurt dışına satılmasının risklerini vurguladı.

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, satışa çıkarılan e-ticaret pazarlarındaki işlenebilir verilerin birtakım riskleri de beraberinde getirebileceğini söyleyerek, "Yurt dışına satılan e-ticaret pazarları ile tüm işlenebilir veriler de devrediliyor. Devir işleminde geçmişe dönük işlenebilecek veriler silinerek verilebilir"

dedi.

Yurt dışına satılan e-ticaret pazarları ile birlikte aktarılan verilerin hem psikolojik hem de ekonomik riskleri ortaya çıkarabileceğini söyleyen Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, "E-ticaretin yaygınlaşması ile birlikte e-ticaret pazar yerleri de doğdu. Buradan da firmalar satış yapmaya başladı. Tabii ki bu firmaların satış yapması ya da ticareti biraz daha hareketlendirmesi açısından bir avantaj gibi göründü ama belli bir süre sonra bu e-ticaret pazar yerleri yurt dışındaki firmalara satılmaya başlandı. Bu konuda bir, iki, üç derken ne yazık ki şu an yerli ve milli markalar hemen hemen yok denecek seviyelere geldi. Birkaç tane büyük marka kaldı diyebiliriz. Yurt dışından bir para geliyor ya da işte yatırım aldıkları için daha büyük işler yapacak gibi düşündürse de ne yazık ki o verilerin ve verilerin işlenme imkanının da devredilmesi birtakım riskler doğurmaktadır. Şöyle diyebiliriz; bizim Türk toplumu olarak yaptığımız alışverişler, aldığımız ürünler, hangi ilde ve ilçede hangi ürün daha çok alınıyor ve satılıyor gibi tüm veriler ve bilgiler işlenebilecek durumda ve bunlar da aktarılmış oluyor. Haliyle bu firmalar da bu alanlarda yatırım yaparak piyasayı ele geçirebilirler ya da burada insanları yönlendirebilirler. O yüzden de hem psikolojik hem de ekonomik büyük bir risk ortaya çıkmış oluyor" dedi.

Topuzoğlu, satışlarda işlenebilecek verilerin silinerek devir yapılabileceğini söyleyerek, "Burada iki çözüm önerebiliriz. Birincisi satış esnasında geçmişe dönük işlenebilecek verilerin silinerek verilmesi. Yani 'Buyurun siz buradan devam edin. Pazar yerini işletin ancak sizin geçmişe dönük olarak işleyebileceğiniz verileri vermiyoruz' denilebilir. İkincisi de yerli markalar teşvik edilebilir. Aslında bir e-ticaret pazar yerini işletmek gerçekten çok meşakkatli ve zor bir iş olduğu için birçok firma da bu alana girmek istemeyebilir ya da bu alandan çıkmak isteyebilir. Birtakım teşviklerle bunun arttırılması ya da daha cazip hale getirilebilmesi düşünülebilir. Biz burada tüm profili de devir etmiş oluyoruz ve haliyle götürmüş oluyoruz. Başka bir risk de şöyle olabilir; bu firmaları satın alan yurt dışı menşeili firmalar bir süre sonra faaliyetlerini de durdurabiliyorlar. Yani kendilerinin daha güçlü olabilecekleri alana çekmiş oluyorlar. Bu yüzden bizim bu konuda yerli ve milli anlayışımızın daha belirgin olması ve bu konuda da gerekli yasal düzenlemelerin bakanlık nezdinde ve resmi kurumlar nezdinde yapılması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Hakan Topuzoğlu, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi E-Ticarette Verilerin Yurt Dışına Aktarımı Riskler Taşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek’ten enflasyon mesajı: En büyük önceliğimiz hayat pahalılığıyla mücadele Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: En büyük önceliğimiz hayat pahalılığıyla mücadele
Fesih kararı sonrası ilk MGK: PKK’nın tasfiye süreci hassasiyetle takip edilecek Fesih kararı sonrası ilk MGK: PKK'nın tasfiye süreci hassasiyetle takip edilecek
Önder Özen, Manchester City’den yaptığı ancak Beşiktaş’ın istemediği transferi ilk kez açıkladı Önder Özen, Manchester City'den yaptığı ancak Beşiktaş'ın istemediği transferi ilk kez açıkladı
Atatürk portresini yere yatay koydular, sonrasında olanlar duygulandırdı Atatürk portresini yere yatay koydular, sonrasında olanlar duygulandırdı
Galatasaray’ın Devler Ligi’ndeki muhtemel bir rakibi daha belli oldu Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel bir rakibi daha belli oldu
Ayrılık sonrası Arda Güler’den Modric’e duygusal veda Ayrılık sonrası Arda Güler'den Modric'e duygusal veda
Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı
Eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği kişiyi bıçaklayıp, teslim oldu Eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği kişiyi bıçaklayıp, teslim oldu
İBB’ye bir operasyon daha 7 kişi tutuklandı İBB'ye bir operasyon daha! 7 kişi tutuklandı
“Uzun ömrün olsun“ diyerek balığı denize attı, bakın sonra ne yaşandı "Uzun ömrün olsun" diyerek balığı denize attı, bakın sonra ne yaşandı
NBA yıldızından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’e yeşil ışık NBA yıldızından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'e yeşil ışık

15:49
Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Tekrar aday olma derdim yok“ sözlerine itiraz
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tekrar aday olma derdim yok" sözlerine itiraz
15:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin doğurganlık hızı tarihte ilk kez 1.48’e geriledi, bu bir felaket
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin doğurganlık hızı tarihte ilk kez 1.48'e geriledi, bu bir felaket
14:04
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı Karar verildi
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi
22:30
Damien Comolli’den açıklama: Opsiyonunu kullanmayacağız, Fenerbahçe’ye dönecek’’
Damien Comolli'den açıklama: Opsiyonunu kullanmayacağız, Fenerbahçe'ye dönecek''
22:00
Barcelona, Raphinha ile 2028’e dek ’devam’ dedi
Barcelona, Raphinha ile 2028'e dek 'devam' dedi
21:43
Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez’de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim
Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim
21:23
Yüksel Yıldırım’dan Galatasaray’ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa’da oyna
Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray'ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa'da oyna
21:03
TBMM önünde silah sesleri Defalarca ateş açtı
TBMM önünde silah sesleri! Defalarca ateş açtı
20:49
‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçtı, yakalanınca çağırdığı arkadaşlarıyla polise hakaret ve tehditler savurdu
‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçtı, yakalanınca çağırdığı arkadaşlarıyla polise hakaret ve tehditler savurdu
20:29
UEFA Avrupa Ligi’nde sezonun golü Galatasaray’ın milli yıldızından
UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü Galatasaray'ın milli yıldızından
20:13
Beşiktaş’a kötü haber 1 dakika bile oynamadan gidiyor
Beşiktaş'a kötü haber! 1 dakika bile oynamadan gidiyor
20:11
Trump’ın Eğitim Bakanlığı’nı kapatma kararına federal yargıç engeli
Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatma kararına federal yargıç engeli
20:01
NBA yıldızından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’e yeşil ışık
NBA yıldızından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'e yeşil ışık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2025 16:11:19. #7.13#
SON DAKİKA: E-Ticarette Verilerin Yurt Dışına Aktarımı Riskler Taşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.