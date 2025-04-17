ECB Başkanı Lagarde: Ticari Gerilimler Ekonomik Büyümeyi Tehdit Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ECB Başkanı Lagarde: Ticari Gerilimler Ekonomik Büyümeyi Tehdit Ediyor

Lagarde, ticari gerilimlerin Avro Bölgesi'nin büyümesini olumsuz etkilediğini ve riskleri artırdığını belirtti.

17.04.2025 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ticari gerilimlerin ekonomik büyümeye yönelik aşağı yönlü riskleri arttırdığını söyledi.

Lagarde, ECB Yönetim Konseyi toplantısında, piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürme kararı alınmasının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Ekonomik görünümde olağanüstü belirsizlikler olduğuna işaret eden Lagarde, Avro Bölgesi ihracatçılarının ticarette yeni engellerle karşı karşıya olduklarını anımsattı.

Lagarde, uluslararası ticaretteki kesintilerin, finans piyasasında gerilimleri artırdığını ve yatırımları olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Ekonomik büyümeye yönelik aşağı yönlü riskler arttı. Küresel ticaret gerilimlerindeki büyük tırmanış ve buna bağlı belirsizlikler ihracatı azaltarak Avro Bölgesi'nin büyümesini düşürecek." diye konuştu.

Finansmanın da sıkılaşabileceğine dikkati çeken Lagarde, koşulların yatırımları ve tüketimi azaltabileceğini belirtti.

Lagarde, ticari sorunlara ilave olarak Rusya- Ukrayna Savaşı ile Orta Doğu'daki çatışma gibi jeopolitik gerginliklerin de büyük belirsizlik kaynağı olmaya devam ettiğini anlattı.

"Savunma ve altyapı harcamalarındaki artış büyümeye katkıda bulunacaktır." diyen Lagarde, "Küresel ticaret kesintilerindeki artış Avro Bölgesi enflasyon görünümüne daha fazla belirsizlik katmaktadır. Düşen küresel enerji fiyatları ve avronun değer kazanması, enflasyon üzerinde daha fazla aşağı yönlü baskı yaratabilir." dedi.

Lagarde, küresel tedarik zincirlerinin parçalanmasının ithalat fiyatlarını yükselterek enflasyonu artırabileceğini belirterek, savunma ve altyapı harcamalarındaki yükselişin de orta vadede enflasyonu artırabileceğini dile getirdi.

Faiz oranlarının ticaret gerginliklerine yanıt olarak düştüğünü, hisselerin de dünya genelinde gerilediğini söyleyen Lagarde, avro para biriminin son haftalarda güçlendiğini kaydetti.

Lagarde, faiz oranlarını 25 baz puan düşürme kararının oy birliğiyle alındığını vurgulayarak, seçeneklerin tartışıldığını ancak kimsenin 50 baz puanlık indirim lehinde olmadığını anlattı.

Bütün gelişmelere ve özellikle yeni şokların gelişimine dikkat etmeleri gerektiğini bildiren Lagarde, uygun kararı doğru zamanda alabilmeleri gerektiğine işaret etti.

ABD'nin uygulamaya başladığı tarifeler konusunda değerlendirmelerde bulunan Lagarde, tariflerin büyümeye olumsuz etkisi olabileceğini ve üretilen malların yeni yerlere yönelmesinin de beklendiğini söyledi.

Lagarde, "Bunun olumsuz bir talep şoku olduğunu biliyoruz. Büyüme üzerinde bir miktar etkisi olacağını öngörebiliriz, ancak enflasyon üzerindeki net etki zamanla daha da belirginleşecek." değerlendirmesinde bulundu.

En doğru yaklaşımın verilere bağlı biçimde karar almaya devam etmek olduğunu belirten Lagarde, analizlere güvenmeleri gerektiğini ifade etti.

ECB, bugün mevduat faiz oranını yüzde 2,25'e refinansman faizini yüzde 2,40'a, marjinal borçlanma faizini de yüzde 2,65'e çekme kararı aldı.

Böylece ECB geçen yıl haziran ayından bu yana 7 defa faiz oranlarını düşürdü.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Christine Lagarde, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ECB Başkanı Lagarde: Ticari Gerilimler Ekonomik Büyümeyi Tehdit Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nevzat Çiçek, Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastanede yaşananları anlattı Nevzat Çiçek, Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastanede yaşananları anlattı
Motora tavşan girdi, uçak iniş yaptı Motora tavşan girdi, uçak iniş yaptı
Özgür Özel’den Bakan Tekin’e çok sert sözler Özgür Özel'den Bakan Tekin'e çok sert sözler
AK Partili Şamil Tayyar’dan Kütahyalı’ya sert tepki: Gece toplamak lazım AK Partili Şamil Tayyar'dan Kütahyalı'ya sert tepki: Gece toplamak lazım
Özel’den Bahçeli’ye dikkat çeken ’’3 T’’ çağrısı Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken ''3 T'' çağrısı
Konya’da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti Konya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
17:02 İstanbul’da toplu ulaşım krizi derinleşiyor Şoförlerden ’POS cihazı’ kararı İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
15:37 Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
13:59 Merkez Bankası’ndan sürpriz faiz kararı Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
09:16 Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak
09:10 CHP kurultayına iptal davası bugün Erzurum delegesi ifade verdi CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi
09:04 Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor
08:58 Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 525 torbacı gözaltında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında
08:45 Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!
08:39 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 20:11:20. #7.13#
SON DAKİKA: ECB Başkanı Lagarde: Ticari Gerilimler Ekonomik Büyümeyi Tehdit Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement