ECB Faizleri 25 Baz Puana İndirdi

(ANKARA) – Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarında 25 baz puanlık indirime gittiğini ve enflasyon beklentilerini aşağı yönlü revize ettiğini duyurdu. Kararın, eurodaki güçlenme ve enerji maliyetlerindeki düşüşle birlikte geldiği belirtildi.

Bu adımla mevduat faiz oranı yüzde 2,25'ten 2'ye indi. Faiz oranı, 2023 ortasında yüzde 4 ile zirveye ulaşmıştı. Karar öncesinde piyasalar zaten bu indirimi fiyatlamıştı. Londra Borsası Grubu (LSEG) verilerine göre, yatırımcılar çeyrek puanlık indirimi yüzde 99 olasılıkla bekliyordu.

ECB karar metninde, "Özellikle, Para Politikası Kurulu'nun politika duruşunu yönlendirdiği mevduat faizi oranının düşürülmesi kararı, enflasyon görünümüne dair güncellenmiş değerlendirme, çekirdek enflasyon dinamikleri ve para politikasının aktarım gücü dikkate alınarak alınmıştır" denildi.

Enflasyon 2 hedefinin altına geriledi

Euro bölgesinde enflasyon oranı mayıs ayında yüzde 1,9'a gerileyerek, ECB'nin yüzde 2 hedefinin altına düştü. Ancak ekonomik büyüme hala zayıf seyrediyor. 2025'in ilk çeyreğinde Euro bölgesi ekonomisi yalnızca yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

ECB'nin bu kararı, jeopolitik gerginliklerin arttığı ve işletmelerin geleceğe dönük öngörülerinin giderek zorlaştığı bir dönemde alındı. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifesi politikası, Avrupa ekonomisi için başlıca risk unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Çelik ve otomotiv gibi bazı kilit sektörleri hedef alan sektör bazlı tarifelerin, Avrupa'nın büyüme hızını ciddi şekilde yavaşlatabileceği yorumları Avrupa basınının gündeminde.