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ECB'nin faiz artırım ihtimali arttı - Son Dakika

ECB'nin faiz artırım ihtimali arttı

03.02.2022 18:31
ECB'nin faiz artırım ihtimali arttı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugünkü para politikası toplantısının ardından yaptığı açıklamalar sonrası tahvil piyasalarında ECB'nin haziranda 10 baz puan faiz artışına gideceği fiyatlanmaya başlandı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugünkü para politikası toplantısının ardından yaptığı açıklamalar sonrası tahvil piyasalarında ECB'nin haziranda 10 baz puan faiz artışına gideceği fiyatlanmaya başlandı.

ECB Yönetim Konseyi, bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldı. Buna göre, politika faizi sıfır, mevduat faizi yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizi de yüzde 0,25'te sabit bırakıldı.

Toplantı sonrası ECB Başkanı Lagarde'ın yaptığı açıklamalar, birçok varlık fiyatında oynaklığı beraberinde getirdi.

Lagarde, enflasyonun ECB'nin enflasyon hedefine daha da yaklaştığını belirterek, para politikası kurulu üyelerinin tamamının enflasyon konusunda endişeli olmaya başladıklarını ifade etti.

Politika faizinin artırımına, gelen verilere göre karar verileceğini aktaran Lagarde, faiz artışı konusunda ise aceleci davranmayacaklarını söyledi.

Lagarde'ın açıklamalarıyla tahvil piyasalarında ECB'nin haziranda 10 baz puan faiz artışına gideceği fiyatlanmaya başlarken, yıl sonuna kadar toplam 40 baz puan faiz artışı yapılacağı öngörülüyor.

Bugünkü toplantısında politika faizini 25 baz puan artıran İngiltere Merkez Bankası (BoE), "şahin" duruşunu da korudu.

Avro, dolar karşısında güçlendi

Söz konusu politika adımları ve Lagarde'ın açıklamalarıyla Avrupa genelinde hisse senedi ve tahvil piyasalarında satış baskısı arttı.

Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0,14, Fransa'nın 10 yılık tahvil faizi de yüzde 0,55 ile Mart 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Lagarde'ın konuşmaya başlamasıyla artan avro/dolar paritesi, yüzde 1 değer kazanarak 18 Ocak'tan bu yana en yüksek seviye olan 1.1399'a yükseldi.

Dolar karşısında değer kazanan sterlin/dolar paritesinin günlük kazancı da yüzde 0,3'e yaklaştı.

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Avrupa Merkez Bankası, Christine Lagarde, Politika, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ECB'nin faiz artırım ihtimali arttı - Son Dakika Ekonomi


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