ECB Tutanakları: Enflasyon Endişeleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

ECB Tutanakları: Enflasyon Endişeleri Devam Ediyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyelerinin haziran ayı toplantı tutanaklarına göre, enflasyon gelişmeleri hala endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Tutanaklarda, ECB'nin son faiz indirimi kararı konusunda üyelerin hemfikir olmadığı ve enflasyonun hedeflenen yüzde 2'ye düşeceği konusunda güven vermediği belirtiliyor. Ayrıca, ekonomik toparlanma konusunda bazı şüphelerin olduğu ve tasarruf oranının beklenenden daha yüksek olabileceği endişesi dile getiriliyor. ECB'nin bir sonraki faiz toplantısı 18 Temmuz'da yapılacak.

04.07.2024 18:25
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Avrupa Merkez Bankasının (ECB) haziran ayı para politikası toplantı tutanakları, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin enflasyon gelişmelerine ilişkin hala endişeleri olduğunu ortaya koydu.

ECB Yönetim Konseyi'nin 5-6 Haziran'da Frankfurt'ta düzenlediği ve 5 yıl sonra ilk faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürme kara aldığı para politikası toplantısının tutanakları yayımlandı.

Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklarda, ECB'nin son faiz indirimi kararı konusunda tüm üyelerin hemfikir olmadığı ortaya kondu.

Enflasyonla mücadele sürecinin yolunda gitmesine rağmen gelen ekonomik verilerin enflasyonun 2025'e kadar ECB'nin hedefi olan yüzde 2'ye düşeceği konusunda konsey üyelerine güven vermediği de tutanaklarda yer aldı.

Enflasyonun düşürülmesinde daha fazla gecikme yaşanmasının ECB'nin gelecekte enflasyon beklentilerini rayında tutmasını zorlaştırabileceğine işaret edilen tutanaklarda, tüm bunların, enflasyondaki düşüşün son aşamasının zor olduğunu gösterdiği ifade edildi.

ECB Yönetim Konseyi üyelerinin enflasyon konusunda değerlendirmelerinin, faiz indirimlerinin veri bağımlılığı ilkesiyle tamamen tutarlı olmayabileceğine işaret ederken, tutanaklar, geçen ayki faiz indiriminin bir dizi faiz indiriminin başlangıcı olmadığını da açıkça ortaya koydu.

Bazı üyelerin ekonomide güçlü bir toparlanma konusunda endişe taşıdığının ifade edildiği tutanaklarda, "Ekonomik toparlanmanın beklendiği gibi gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda bazı şüpheler vardı, zira bu, verilerde henüz ikna edici bir kanıt bulunmayan özel tüketimde bir canlanmaya bağlıydı. Ayrıca personel projeksiyonlarının tasarruf oranında yukarı yönlü bir revizyon gerektirdiği kaydedilmiştir. Buna ek olarak, hem iç siyasi hem de jeopolitik belirsizliklerin varlığında tasarruf oranının beklenenden daha da yüksek olabileceği endişesi dile getirilmiştir. Böyle bir durumda tüketim daha uzun süre kısılabilir." ifadeleri yer aldı.

ECB tutanaklarında, ücretlerin enflasyon görünümünün değerlendirilmesinde kilit bir unsur olduğu yinelenerek, ücretlerin şu anda enflasyonun sürekliliğinin ana belirleyicisi olduğu belirtildi.

ECB'nin bir sonraki faiz toplantısı, 18 Temmuz'da yapılacak.

Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ECB Tutanakları: Enflasyon Endişeleri Devam Ediyor - Son Dakika

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