ECB Yönetim Konseyi Üyeleri Faiz İndirimlerini Tartışmak İçin Henüz Erken Olduğunu Belirtti

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ocak ayı para politikası toplantı tutanakları, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin faiz indirimlerini tartışmak için henüz erken olduğu konusunda hemfikir olduklarını ortaya koydu.
ECB Yönetim Konseyinin 24-25 Ocak'ta Frankfurt'ta gerçekleştirdiği ve 3 temel politika faizini sabit tutma kararı aldığı para politikası toplantısı tutanakları yayımlandı.
Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklarda, enflasyonla mücadele sürecinin yolunda gittiği belirtildi.
Tutanaklar, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin, Avro Bölgesi genelinde enflasyonist baskıların azaldığına dair son göstergelere rağmen faiz indirimlerini tartışmak için henüz erken olduğu konusunda hemfikir olduklarını ortaya koydu.
ECB Yönetim Konseyi üyelerinin faiz indirimlerini tartışmanın enflasyonun hedef seviyelere zamanında dönmesini potansiyel olarak engelleyebileceği veya geciktirebileceği yönündeki endişelerini dile getirdiğinin aktarıldığı tutanaklarda, "Faizleri çok erken düşürme riski, çok geç düşürme riskinden daha ağır basıyor." ifadeleri yer aldı.
Tutanaklarda, dezenflasyon sürecinin kırılgan olmaya devam etmesi ve süreçte daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerektiği belirtilerek, bunun için "süreklilik, ihtiyat ve sabır" gerektiği kaydedildi.
ECB, Temmuz 2022'den bu yana art arda 10 toplantıda faiz oranlarını toplamda 450 baz puan artırmıştı.
Geçen yıl faiz artışlarına devam eden ECB, Eylül 2023'teki toplantısında refinansman faizini yüzde 4,50'ye yükseltmesinin ardından ekim, aralık ve Ocak 2024 toplantılarında değişikliğe gitmemişti.
ECB yetkilileri, enflasyonu zamanında yüzde 2 hedefine geri getirmek için gerekli olduğu sürece faiz oranlarını yeterince kısıtlayıcı seviyelerde tutacağını açıklamıştı.?
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