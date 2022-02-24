Ege'de başarılı hazır giyim ihracatçılarına ödül - Son Dakika
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Ege'de başarılı hazır giyim ihracatçılarına ödül

24.02.2022 09:21
Ege'de başarılı hazır giyim ihracatçılarına ödül

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (EHKİB) en yüksek ihracat rakamlarına ulaşan üyeleri ödüllendirildi.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (EHKİB) en yüksek ihracat rakamlarına ulaşan üyeleri ödüllendirildi.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, EHKİB İhracatın Yıldızları Ödül töreni, kentteki bir otelde düzenlendi.

Geçen yıl gösterdikleri performansa göre seçilen 77 firmanın ödül aldığı etkinlikte, 100 milyon doların üzerinde ihracat yaparak ilk üç sıraya yerleşen Sun Tekstil, Üniteks ve Roteks firmalarına platin ödül verildi.

EHKİB Başkanı Burak Sertbaş, son ödül töreninin Kovid-19 salgını başlamadan hemen önce düzenlendiğini, sektör temsilcilerinin iki yıldır bir araya gelemediğini belirtti.

Salgın sürecinde ihracatçının durmadığını ve hedefleri yakaladığını vurgulayan Sertbaş, "Birlik olarak yıllardır 1,5 milyar dolar ihracat hedefi koyuyorduk ama ulaşamıyorduk. Bu sene bu hedefi yakaladık. Bu rekoru kırmamızda payı olan tüm yıldız ihracatçılarımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de platin ödüle layık görülen şirketlerin temsilcilerinin kadın olduğuna dikkati çekerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi güzel bir mesaj verdiklerini kaydetti.

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Sun Tekstil, Üniteks, İhracat, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ege'de başarılı hazır giyim ihracatçılarına ödül - Son Dakika


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