Ege'nin 100 büyük firma sıralamasında STAR Rafineri ve Petkim ilk 3'te yer aldı - Son Dakika
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Ege'nin 100 büyük firma sıralamasında STAR Rafineri ve Petkim ilk 3'te yer aldı

26.05.2022 12:37
Ege'nin 100 büyük firma sıralamasında STAR Rafineri ve Petkim ilk 3'te yer aldı

Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) geçen yıl üretimden satışlara göre belirlediği ilk 100 firma arasında STAR Rafineri birinci, Petkim üçüncü sırada yer aldı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) geçen yıl üretimden satışlara göre belirlediği ilk 100 firma arasında STAR Rafineri birinci, Petkim üçüncü sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SOCAR Türkiye'nin grup şirketlerinden STAR Rafineri EBSO'nun sıralamasında bu yıl da ilk sırada yer alırken, Petkim ise üçüncü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Zaur Gahramanov, 2021 yılında petrokimya ürünlerine olan talep artışıyla birlikte arz kısıtlarının yaşandığını, ancak Petkim ve STAR Rafineri'nin entegre yapılarıyla üretimlerini aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

SOCAR Türkiye grup şirketlerinin bu dönemde ürettiği ürünleri ağırlıklı olarak Türkiye piyasasına sunarak yerli sanayiciyi desteklemeye devam ettiğini kaydeden Gahramanov, "Her iki grup şirketimizle de listenin üst sıralarında yer almak bizleri gururlandırıyor. Türkiye'de stratejik alanlarda faaliyet gösteren tesislerimizle, üretimdeki gücümüzü ortaya koymaya ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ege'nin 100 büyük firma sıralamasında STAR Rafineri ve Petkim ilk 3'te yer aldı
Ege'nin 100 büyük firma sıralamasında STAR Rafineri ve Petkim ilk 3'te yer aldı
Ege'nin 100 büyük firma sıralamasında STAR Rafineri ve Petkim ilk 3'te yer aldı
Ege'nin 100 büyük firma sıralamasında STAR Rafineri ve Petkim ilk 3'te yer aldı
Ege'nin 100 büyük firma sıralamasında STAR Rafineri ve Petkim ilk 3'te yer aldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ege'nin 100 büyük firma sıralamasında STAR Rafineri ve Petkim ilk 3'te yer aldı - Son Dakika


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