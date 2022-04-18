Ege Tütün İhracatçıları Birliğinde Ömer Celal Umur güven tazeledi - Son Dakika

Ege Tütün İhracatçıları Birliği Genel Kurulunda mevcut başkan Ömer Celal Umur, yeniden göreve seçildi.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre Ege Tütün İhracatçıları Birliği Genel Kurulu, EİB'de yapıldı.

Umur, tek aday olarak girdiği seçimde kullanılan 21 oyun tamamını alarak yeniden seçildi.

Umur, genel kurulda yaptığı konuşmada, sigara pazarının Türk tütünü satılan ülkelerde büyümediğini, o nedenle ihracatta çok büyük artışlar beklemediklerini belirtti.

Özellikle Virginia ve Burley tütünü üretiminde artış olacağını değerlendirdiklerini kaydeden Umur, "Bu ürünler Türkiye'de üretilmeye başlandı. Virginia tütünü yıllık 10 milyon kilo üretim seviyesine ulaştı. Burley tütünü de 300 ton deneme üretimi yapıldı." diye konuştu.

Umur, geçen yıl olumsuz iklim koşulları nedeniyle Ege Bölgesi'nde tütün rekoltesinin 33 milyon kilogramda kaldığını, bu yıl 40 milyon kilogram üretim beklediklerini anlatarak, şöyle dedi:

"2022 yılında da fiyatların üreticiyi memnun edecek seviyelerde oluşacağına inanıyorum. Tütün sektöründe kaçakçılıkla mücadele konusunda devletimiz büyük çaba gösteriyor. Vergi oranları arttığı zaman kaçakçılık oranları artıyor. Denetimlerle kaçakçılığın önleneceğine inanıyoruz. İhracatta 2021 yılı rakamlarını yakalamayı hedefliyoruz."