Egeli mobilya ihracatçıları, yeni yönetimi belirlendi - Son Dakika
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Egeli mobilya ihracatçıları, yeni yönetimi belirlendi

14.04.2022 17:09
Egeli mobilya ihracatçıları, yeni yönetimi belirlendi

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Genel Kurulu yapıldı.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Genel Kurulu yapıldı.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, tek listeli seçimde, Ali Fuat Gürle'nin yönetim kurulu başkanı olduğu liste 72 oyun tamamını aldı.

82 yıllık EİB tarihinde mobilya sektöründen seçilen ilk başkanın Gürle olduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Gürle, birliğin devam eden projelerini sürdüreceklerini belirtti.

Gürle, 2022-2026 dönem hedeflerinin 1 milyar doların üzerine çıkarmak olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Pazar araştırmaları yapmayı, İzmir MODEKO Fuarını uluslararası seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. İhracatın gelişimiyle alakalı seminerler ve eğitimler vereceğiz. 2018-2022 döneminde, mobilya sektörünü ön plana çıkardık. 2022-2026 döneminde de kağıt ve orman ürünlerini, baharatı ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Yeni hedef 2022-2026 döneminde birliğimizin ihracatını 1 milyar doların üzerine çıkarmak."

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinde 2018-22 yılları arasında yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Cahit Doğan Yağcı ise genel kurulda yaptığı konuşmada, birliğin son 4 yılda ihracatının yüzde 30'luk artışla 790 milyon dolara çıktığını, bu dönemde mobilya sektörünün ihracatının yüzde 130 artışla 230 milyon dolara ulaştığını ve rekor kırdığını dile getirdi. ???????

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Kaynak: AA

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