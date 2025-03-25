EGİAD'dan Liderlik Semineri - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

EGİAD'dan Liderlik Semineri

EGİAD\'dan Liderlik Semineri

EGİAD, genç liderler için 'Genç İş İnsanı ve Liderlik' semineri düzenleyerek değer temalı liderliği vurguladı.

25.03.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), iş dünyasında iz bırakmak, fark oluşturmak ve geleceğin başarılı liderleri arasında yer almak isteyen üyelerine yön vermek amacıyla "Genç İş İnsanı ve Liderlik" semineri düzenledi.

Toplum, Sanat ve Spor Komisyonu'nun organizasyonuyla gerçekleşen "Genç İş İnsanı ve Liderlik" seminerde Üst Düzey Yönetici Koçu Naci Demiral, başarılı bir liderin sahip olması gereken beceriler ve değer temelli liderlik anlayışı üzerine çarpıcı bilgiler paylaştı. Değer temelli liderliğin şirketler ve toplumlar üzerindeki etkisini anlatan Demiral, aynı zamanda "Değer'Lider" adlı kitabını da tanıttı. EGİAD 18. Dönem projelerinden biri olarak hayata geçirilen EGİAD Kitap Kulübü'nün ilk kitabı olarak belirlenen "Değer'Lider", iş hayatında sadece başarıya değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir etkiye ulaşmanın yollarını sunarak dikkat çekiyor.

Liderlik anlayışı değişiyor

Seminerin açılış konuşmasını yapan EGİAD Başkanı Kaan Özhelvacı, liderliğin tarihsel süreçte sürekli bir değişim ve gelişim gösterdiğine vurgu yaparak, günümüzde başarılı bir liderin sahip olması gereken becerilerin çok daha kritik hale geldiğini belirtti. "Geleceğin liderleri yalnızca bugünü yönetenler değil, aynı zamanda yarını inşa edenlerdir. Başarılı olmak sadece finansal kazanç sağlamak değil, ilham vermek ve değer oluşuturmaktır." dedi. Liderlik anlayışının insan odaklı bir yöne evrildiğini belirten Özhelvacı, "Günümüz liderleri, yönettikleri kişilerin değerlerini anlamalı, onlara gereken önemi vermeli ve ortak bir vizyon etrafında kenetlenmelidir. Geleneksel yönetim modelleri yerini, insan odaklı modern yönetim stratejilerine bırakıyor." ifadelerini kullandı.

Liderlik ve değerler

Seminerde etik değerlerin liderlik anlayışındaki önemine de dikkat çekildi. Özhelvacı, "Dürüstlük tartışılamaz bir ilkedir. Liderlik, doğru olanı savunmayı, etik uygulamalara öncelik vermeyi gerektirir. Aynı zamanda liderlik, kısa vadeli kazanca değil, uzun vadeli toplumsal faydaya odaklanmayı gerektirir." diyerek sorumluluk sahibi liderlerin topluma hizmet etmesi gerektiğini belirtti. Bunun yanı sıra, Atatürk'ün liderlik anlayışının da bir ilham kaynağı olduğuna değinen Özhelvacı, "Atatürk, liderliğini akıl ve bilimin yanı sıra adalet, özgürlük ve eşitlik gibi evrensel değerlere dayandırmıştır. Onun liderlik anlayışı, sadece geçmişi değil, geleceği de aydınlatan bir mirastır." diye konuştu.

EGİAD Kitap Kulübü ile Liderlik Okulu Misyonu

EGİAD olarak 18. dönemde üyelerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamaya odaklandıklarını belirten Özhelvacı, "EGİAD Kitap Kulübü'nü başlatarak, üyelerimizin liderlik vasıflarını geliştirecek kaynaklara ulaşmasını amaçlıyoruz. Gelecekte üyelerimizden 'EGİAD sayesinde bu niteliklere sahip oldum' sözlerini duymak en büyük hedefimiz." dedi.

EGİAD'ın, geleceğin liderlerini yetiştirmek, iş dünyasına ilham vermek ve etik değerlerle güçlendirilmiş bir liderlik anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlediği bu gibi etkinliklerle, Sürdürülebilir Toplumsal ve Ekonomik Kalkınmayı desteklemeyi hedeflediği belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ekonomi, Eğitim, Ege, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EGİAD'dan Liderlik Semineri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü
Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı
BM, Gazze’deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı
İsrail’de aşırı sağcı Bakan’dan istihbarat şefi için hapis talebi İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan istihbarat şefi için hapis talebi
Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı
İtalya Serie A’da VAR’a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak İtalya Serie A'da VAR'a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak
Galatasaray’da ikinci Yusuf vakası Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa’ya gidiyor Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor
İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret eden CHP lideri Özel’den sürpriz bayram kararı İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden CHP lideri Özel'den sürpriz bayram kararı
İstanbul Valiliği’nden “İmamoğlu posterlerini indirin“ talimatı İstanbul Valiliği'nden "İmamoğlu posterlerini indirin" talimatı
CHP’nin boykot çağrısına AK Parti’den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
Şişli’de kent lokantaları kapatıldı mı Cumhurbaşkanlığından açıklama var Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

14:21 İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama
13:50 Şişli’de kent lokantaları kapatıldı mı Cumhurbaşkanlığından açıklama var Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
13:09 CHP’nin boykot çağrısına AK Parti’den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
13:02 İstanbul Valiliği’nden “İmamoğlu posterlerini indirin“ talimatı İstanbul Valiliği'nden "İmamoğlu posterlerini indirin" talimatı
12:32 İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret eden CHP lideri Özel’den sürpriz bayram kararı İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden CHP lideri Özel'den sürpriz bayram kararı
21:13 Galatasaray’da ikinci Yusuf vakası Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa’ya gidiyor Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor
20:45 İtalya Serie A’da VAR’a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak İtalya Serie A'da VAR'a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak
20:38 Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı
20:17 İsrail’de aşırı sağcı Bakan’dan istihbarat şefi için hapis talebi İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan istihbarat şefi için hapis talebi
20:16 BM, Gazze’deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı
20:01 Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı
19:46 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 15:16:22. #7.12#
SON DAKİKA: EGİAD'dan Liderlik Semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement