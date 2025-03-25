EGİAD\'dan Liderlik Semineri

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), iş dünyasında iz bırakmak, fark oluşturmak ve geleceğin başarılı liderleri arasında yer almak isteyen üyelerine yön vermek amacıyla "Genç İş İnsanı ve Liderlik" semineri düzenledi.

Toplum, Sanat ve Spor Komisyonu'nun organizasyonuyla gerçekleşen "Genç İş İnsanı ve Liderlik" seminerde Üst Düzey Yönetici Koçu Naci Demiral, başarılı bir liderin sahip olması gereken beceriler ve değer temelli liderlik anlayışı üzerine çarpıcı bilgiler paylaştı. Değer temelli liderliğin şirketler ve toplumlar üzerindeki etkisini anlatan Demiral, aynı zamanda "Değer'Lider" adlı kitabını da tanıttı. EGİAD 18. Dönem projelerinden biri olarak hayata geçirilen EGİAD Kitap Kulübü'nün ilk kitabı olarak belirlenen "Değer'Lider", iş hayatında sadece başarıya değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir etkiye ulaşmanın yollarını sunarak dikkat çekiyor.

Liderlik anlayışı değişiyor

Seminerin açılış konuşmasını yapan EGİAD Başkanı Kaan Özhelvacı, liderliğin tarihsel süreçte sürekli bir değişim ve gelişim gösterdiğine vurgu yaparak, günümüzde başarılı bir liderin sahip olması gereken becerilerin çok daha kritik hale geldiğini belirtti. "Geleceğin liderleri yalnızca bugünü yönetenler değil, aynı zamanda yarını inşa edenlerdir. Başarılı olmak sadece finansal kazanç sağlamak değil, ilham vermek ve değer oluşuturmaktır." dedi. Liderlik anlayışının insan odaklı bir yöne evrildiğini belirten Özhelvacı, "Günümüz liderleri, yönettikleri kişilerin değerlerini anlamalı, onlara gereken önemi vermeli ve ortak bir vizyon etrafında kenetlenmelidir. Geleneksel yönetim modelleri yerini, insan odaklı modern yönetim stratejilerine bırakıyor." ifadelerini kullandı.

Liderlik ve değerler

Seminerde etik değerlerin liderlik anlayışındaki önemine de dikkat çekildi. Özhelvacı, "Dürüstlük tartışılamaz bir ilkedir. Liderlik, doğru olanı savunmayı, etik uygulamalara öncelik vermeyi gerektirir. Aynı zamanda liderlik, kısa vadeli kazanca değil, uzun vadeli toplumsal faydaya odaklanmayı gerektirir." diyerek sorumluluk sahibi liderlerin topluma hizmet etmesi gerektiğini belirtti. Bunun yanı sıra, Atatürk'ün liderlik anlayışının da bir ilham kaynağı olduğuna değinen Özhelvacı, "Atatürk, liderliğini akıl ve bilimin yanı sıra adalet, özgürlük ve eşitlik gibi evrensel değerlere dayandırmıştır. Onun liderlik anlayışı, sadece geçmişi değil, geleceği de aydınlatan bir mirastır." diye konuştu.

EGİAD Kitap Kulübü ile Liderlik Okulu Misyonu

EGİAD olarak 18. dönemde üyelerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamaya odaklandıklarını belirten Özhelvacı, "EGİAD Kitap Kulübü'nü başlatarak, üyelerimizin liderlik vasıflarını geliştirecek kaynaklara ulaşmasını amaçlıyoruz. Gelecekte üyelerimizden 'EGİAD sayesinde bu niteliklere sahip oldum' sözlerini duymak en büyük hedefimiz." dedi.

EGİAD'ın, geleceğin liderlerini yetiştirmek, iş dünyasına ilham vermek ve etik değerlerle güçlendirilmiş bir liderlik anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlediği bu gibi etkinliklerle, Sürdürülebilir Toplumsal ve Ekonomik Kalkınmayı desteklemeyi hedeflediği belirtildi. - İZMİR