EGİAD'dan Paris'te Uluslararası İş Birliği - Son Dakika
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Ekonomi

EGİAD'dan Paris'te Uluslararası İş Birliği

EGİAD\'dan Paris\'te Uluslararası İş Birliği
15.06.2025 11:39
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EGİAD, Paris'te VivaTech 2025 fuarına katılarak Türk ve Fransız iş dünyasını bir araya getirdi.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ve EGİAD Melekleri Yatırım Ağı, Paris'te VivaTech 2025 fuarı ve uluslararası iş birliği etkinliklerine katıldı.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ve EGİAD Melekleri Yatırım Ağı üyelerinden oluşan heyet, 10-13 Haziran 2025 tarihleri arasında Fransa'ya düzenlenen iş ziyareti kapsamında Paris'te önemli etkinliklere katıldı. Program dahilinde Avrupa'nın en büyük teknoloji ve girişimcilik fuarı VivaTech 2025'e iştirak eden EGİAD heyeti, fuarda son teknoloji trendlerini yerinde gözlemledi ve uluslararası bağlantılar kurdu. Ayrıca EGİAD'ın gelenekselleşen Ticaret Köprüsü'nü Fransa'ya taşıyarak "Uluslararası Ticaret Köprüsü" altında Fransız ve Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek önemli iş birliklerinin ilk adımını attı. Paris Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği ile gerçekleştirilen görüşmede ise iki ülke arasındaki iş birliği imkanları değerlendirildi. İş seyahati, enerji yönetimi ve otomasyon devi Schneider Electric'in "The Hive" adlı merkezine yapılan ziyaretle son bulurken, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, program süresince yaptığı değerlendirmelerde dijitalleşme, yapay zeka konularının iş dünyasının geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Kaan Özhelvacı: "Dijital dönüşüme ayak uydurmak zorundayız"

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, Fransa iş ziyareti programı boyunca yaptığı değerlendirmelerde, teknolojide yaşanan baş döndürücü dönüşümün iş dünyasını yeniden şekillendirdiğine dikkat çekti. Özhelvacı, ekonomilerde ve iş modellerinde eskimiş yaklaşımların yerini yenilikçi ve verimli modellere bıraktığı sürece hazır olunması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. EGİAD Başkanı, yapay zeka ve robotik teknolojilerin işletmelere entegre edilmesinin artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu dile getirdi. Özhelvacı, küresel rekabette geri kalmamak için işletmelerin yeni teknolojileri benimsemesi, üretimde verimlilik artırıcı yatırımlar yapması gerektiğini belirterek, "Amerika ve Çin arasındaki teknolojik yarışta her gün yeni bir atılım görüyoruz. Bu gelişmeleri yakalayıp geriye düşmemek için üyelerimize sürekli aynı mesajı veriyoruz: Yapay zekayı, otomasyonu, dijital altyapıları iş süreçlerimize adapte etmek zorundayız" mesajını paylaştı. EGİAD üyelerinin bu vizyonla uluslararası teknoloji etkinliklerine katılımını önemsediklerini belirterek, "Dünya ile entegre bir iş insanı profili oluşturmayı hedefliyoruz. Paris'teki temaslar da bu hedefin bir parçası. Geleceğin iş dünyasına yönelik vizyoner adımlar atmaya devam edeceğiz. Genç iş insanlarının küresel ağlara erişimini kolaylaştırmak için benzeri uluslararası programlara aralıksız devam edeceğiz. Bu kapsamlı Fransa iş ziyareti, EGİAD'ın 35. yılını kutladığı bu dönemde derneğin uluslararası arenadaki konumunu güçlendiren önemli adımlardan biri oldu. İş dünyasının geleceği, teknolojik yeniliklere ve sürdürülebilirlik ilkelerine uyum sağlama becerimizle şekillenecek. EGİAD olarak üyelerimizin bu dönüşüme ayak uydurabilmeleri için elimizden gelen tüm desteği vermeye, onları dünya ile buluşturmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İş Dünyası, Teknoloji, Ekonomi, Dünya, Paris, Ege, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EGİAD'dan Paris'te Uluslararası İş Birliği - Son Dakika

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