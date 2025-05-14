Egzersiz Bağışıklığı Güçlendiriyor

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Tarık Mecit, tutarlı olmayan bir egzersiz programının bağışıklığı zayıflatırken günlük 30–45 dakikalık orta düzeyde aerobik egzersizin enfeksiyonlara karşı direnci artırdığını belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Mecit, egzersizin bağışıklık sistemi üzerinde hem akut hem de kronik düzeyde etkili olduğunu belirten Mecit, kas kasılmaları sırasında dolaşım sistemine iletilen sinyallerin büyük kısmının bağışıklık sistemini doğrudan etkilediğini kaydetti.

Mecit, fiziksel aktivite sırasında vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan hücrelerin sayısının geçici olarak arttığını ve doğal öldürücü hücreler olarak bilinen NK hücrelerinin hareketlendiğini belirtti.

Egzersizle birlikte bağışıklık hücrelerinin antioksidanlara karşı hassasiyetinin de arttığına işaret eden Mecit, egzersizin, bağışıklık sistemi üzerinde akut ve kronik olmak üzere iki farklı düzeyde etkili olduğunu aktardı.

Mecit, "Fiziksel aktivite sırasında kas kasılmaları, dolaşım sistemine çok sayıda sinyal gönderir. Bu sinyallerin büyük kısmı bağışıklık sistemini doğrudan etkiler. Egzersiz sırasında, vücudumuzu enfeksiyonlara karşı koruyan hücrelerin sayısı geçici olarak artar. Aynı zamanda, NK hücreleri kanda hareketli hale gelir ve hücrelerin vücudumuzda oluşan antioksidanlara karşı hassasiyeti artar." ifadelerini kullandı.

Tutarlı olmayan bir egzersiz programının bağışıklığı zayıflattığı bilgisini paylaşan Mecit, günlük 30–45 dakikalık orta düzeyde aerobik egzersiz enfeksiyonlara karşı direnci artırdığını ve yaşa bağlı bağışıklık zayıflamasını geciktirdiğini belirtti.

Mecit, egzersizin bağışıklık üzerindeki etkilerini açıklarken, tutarlı bir egzersiz programının önemine de değindi.

"Tutarlı olmayan bir egzersiz programı bağışıklığı güçlendirmez aksine daha da zayıflatır. Orta düzeyde yapılan egzersizler bağışıklık açısından en faydalı olanıdır ve enfeksiyon riski bu seviyede en aza iner. Ancak aşırı yoğun egzersiz yapan bireylerde, hareketsiz bireylerde olduğu gibi bağışıklık zayıflar ve enfeksiyon riski artar." değerlendirmesinde bulunan Mecit, düzenli egzersizin, kronik düşük düzeyli inflamasyonu baskıladığını, obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve bazı kanser türlerinin temelinde kronik inflamasyonun yer aldığını aktardı.

Mecit, egzersizin, kanda ve kas yapısında bazı maddelerin miktarını değiştirerek bu süreci engellediğini işaret ederek, "Yağ dokusundan salgılanan adipokinlerin seviyeleri azalırken, enfeksiyonları engelleyen anti-inflamatuar maddelerin oranı artar." bilgisini paylaştı.

Kas dokusunun sadece mekanik hareket değil, aynı zamanda aktif bir endokrin organı olduğunu belirten Mecit, "Egzersiz sırasında kaslardan salınan 'miyokin' adı verilen protein yapısındaki sinyal molekülleri, bağışıklık sistemiyle doğrudan etkileşim halindedir. Özellikle interlökin-6 gibi maddeler, inflamasyonu baskılayan etkiler gösterir. Ayrıca egzersiz sırasında salınan ve özellikle obezite üzerinde etkili olan bir hormon olan irisin, kahverengi yağ dokusunu artırarak enerji harcamasını destekler." ifadelerini kullandı.

Mecit, yaşlanmanın bağışıklık sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini de değinerek, "Yaşla birlikte bağışıklık sisteminde zayıflamalar görülür, buna immünosenesans denir. Ancak düzenli fiziksel aktivite, bu süreci yavaşlatabilir. Egzersiz, yaşlı bireylerde bağışıklık hücrelerinin çeşitliliğini artırarak, vücudu bakteriler, virüsler ve mantarlara karşı daha dirençli hale getirir." değerlendirmelerinde bulundu.

Egzersizin bağırsak mikrobiyotası üzerindeki olumlu etkilerine dikkati çeken Mecit, "Bağırsak mikrobiyotası, bağışıklık sisteminin eğitilmesinde kritik bir rol oynar. Egzersiz, mikrobiyal çeşitliliği artırarak probiyotik bakterilerin oranını yükseltir. Bu da inflamatuar bağırsak hastalıkları riskini azaltır ve genel sistemik inflamasyonu baskılar." değerlendirmesinde bulundu.

Mecit, düzenli ve dengeli egzersizin bağışıklık sistemi üzerindeki uzun vadeli faydalarına ilişkin, "Günlük 30–45 dakikalık orta düzeyde aerobik egzersiz, immün hücrelerin dolaşımdaki hareketliliğini artırır, inflamasyonu baskılar, enfeksiyonlara karşı direnci artırır ve yaşa bağlı bağışıklık zayıflamasını geciktirir. Ancak egzersizin dozu, süresi ve toparlanma aralıkları iyi planlanmalıdır. Aksi takdirde, aşırı egzersiz bağışıklık sistemini zayıflatabilir." uyarılarında bulundu..