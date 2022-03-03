EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi şubat ayı ihracatını değerlendirdi - Son Dakika
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EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi şubat ayı ihracatını değerlendirdi

03.03.2022 11:19
EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi şubat ayı ihracatını değerlendirdi

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, şubat ayında 1 milyar 442 milyon dolarlık ihracatla birlik tarihindeki en başarılı şubat ayı performansını ortaya koyduklarını belirtti.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, şubat ayında 1 milyar 442 milyon dolarlık ihracatla birlik tarihindeki en başarılı şubat ayı performansını ortaya koyduklarını belirtti.

Eskinazi, yaptığı açıklamada 2020 yılı Şubat ayında Türkiye'ye 1 milyar 168 milyon dolar kazandıran EİB'in ihracatını bu yılın aynı döneminde yüzde 23 artırdığını kaydetti.

Sanayi sektörlerinin 868 milyon dolar, tarım sektörlerinin de 490 milyon dolarlık performans ortaya koyduğunu aktaran Eskinazi, zeytin ve zeytinyağı birliğinin ihracatını yüzde 92'lik artışla 15,6 milyon dolardan 30 milyon dolara taşıdığını aktardı.

Eskinazi, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliğinin 211 milyon 640 bin dolarlık ihracat tutarıyla en çok ihracat yapan birlik konumunu koruduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 2022 yılında 250 milyar dolar, Ege İhracatçı Birlikleri'nin ise 18 milyar dolar ihracat hedefi var. Bu hedefe ulaşmak için ihracatçıların finansman ihtiyacının kesintisiz karşılanması gerek. İki aydır ithalat rakamlarındaki artış, ihracat rakamlarındaki yükselişin çok üzerinde. Hammadde fiyatlarındaki artış, lojistik maliyetlerindeki yükseliş ihracatçımızı yeni siparişleri kabul etme noktasında tereddüt ettiriyor. Türk ihracatçısı üretip ihracat yapabilecek şekilde desteklenmeli. Aksi takdirde ihracatın ithalatı karşılama oranı hedeflerin gerisinde kalacak. Bu istihdam rakamlarının arzu edilenin geride kalmasına yol açacak."

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi şubat ayı ihracatını değerlendirdi - Son Dakika


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