Ekmekte maliyet kaynaklı artış: İstanbul'da 210 gram ekmek fiyatı 4 lira olarak belirlendi - Son Dakika
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Ekmekte maliyet kaynaklı artış: İstanbul'da 210 gram ekmek fiyatı 4 lira olarak belirlendi

08.07.2022 12:22

Ekmekte maliyet kaynaklı artış: İstanbul'da 210 gram ekmek fiyatı 4 lira olarak belirlendiİSTANBUL İstanbul'da 210 gram ekmek fiyatı 4 lira olarak belirlendi.

Ekmekte maliyet kaynaklı artış: İstanbul'da 210 gram ekmek fiyatı 4 lira olarak belirlendi

İSTANBUL İstanbul'da 210 gram ekmek fiyatı 4 lira olarak belirlendi. Fırıncılar artan un, maya ve enerji fiyatlarından dolayı gelen fiyat artışını normal karşılıyor.

İstanbul Ticaret Odası'na bağlı fırınlarda 210 gram ekmek fiyatı 4 lira olarak belirlendi. Daha önce 230 gram ekmek fiyatı 3 liraya satılıyordu. İstanbul'da fırıncılar fiyatı yüzde yüz civarı artan un, maya, enerji fiyatlarından yakınıyor. Fırıncılar artan maliyetler doğrultusunda gelen zammı normal karşılarken bazı vatandaşlar ise aldığı ekmek adet sayısını düşürüyor. Ekmeğe gelen zamlarla ilgili konuşan fırıncı Adem Karaca, "Ekmek fiyatı 3,5 liradan 4 liraya çıktı. Fakat un fiyatları 350 liradan 550 liraya çıktı, yaklaşık 2 ay içinde oldu. Maya fiyatları aynı şekilde zamlandı. Enerji fiyatları ve giderlerimiz daha fazla arttı" dedi.

Bazı fırınlarda gramajına göre fiyatların farklılık gösterdiğini belirten Karaca, "Vatandaşlar makul karşılıyor, zamlara alıştı. Gelen ilk zamlarla birlikte alınan ekmek adetini düşürenler olabiliyor. Zam geldiğinde ekmek alımında azalma oluyor, 250-300 ekmek daha az çıkartıyoruz. Bu durum zamanla düzeliyor" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekmekte maliyet kaynaklı artış: İstanbul'da 210 gram ekmek fiyatı 4 lira olarak belirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ekmekte maliyet kaynaklı artış: İstanbul'da 210 gram ekmek fiyatı 4 lira olarak belirlendi - Son Dakika
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