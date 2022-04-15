EKO İKLİM Zirvesi Ankara'daki otellerin doluluk oranlarına zirve yaptırdı - Son Dakika
Üye Girişi

EKO İKLİM Zirvesi Ankara'daki otellerin doluluk oranlarına zirve yaptırdı

15.04.2022 11:40
EKO İKLİM Zirvesi Ankara'daki otellerin doluluk oranlarına zirve yaptırdı

Ankara Ticaret Odasının (ATO) öncülüğünde 30-31 Mart'ta gerçekleştirilen EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi, Türkiye'nin çeşitli illerinden katılımcıları Ankara'ya çekmesiyle kentteki otellerin doluluk oranlarına da katkı sağladı.

Ankara Ticaret Odasının (ATO) öncülüğünde 30-31 Mart'ta gerçekleştirilen EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi, Türkiye'nin çeşitli illerinden katılımcıları Ankara'ya çekmesiyle kentteki otellerin doluluk oranlarına da katkı sağladı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, başkentin otel ve konaklama sektörü temsilcileri, artan konaklama oranları dolayısıyla ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz'a sektör adına teşekkürlerini iletti.

Ziyarette, Ankara Turistik Otelciler Derneği (ANTOD) Başkanı Atilla Aytun, Ankara Skal Derneği Başkanı Akın Okyay, ATO Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu Başkanı ve Turizm Otel Yöneticileri Derneği Başkan Yardımcısı Savaş Çolakoğlu hazır bulundu.

"Son 5 yılın en yüksek doluluk oranı"

Çolakoğlu, burada yaptığı konuşmada, EKO İKLİM Zirvesi'nin Ankara'daki otel ve konaklama sektörünü canlandırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Zirve başlamadan önce bölgedeki oteller doldu, yavaş yavaş da ATO Congresium çevresindeki otellerin doluluk oranları arttı ve bu dalga büyüyerek şehrin her tarafına etki etti. Ankara'daki turizm sektörü temsilcileri olarak, sektörün gelişmesinin şehrin kongre ve fuar turizminde tanınması ve gelişmesi olduğunu sürekli dile getiriyorduk. Bu tezimizi ATO'nun desteğiyle gerçekleşen EKO İKLİM Zirvesi kanıtladı. Mart ayı konaklama verileri son 5 yılın en yükseğine çıkarak 464 bin kişi oldu. Bu veri, gerçekleştirilen zirvenin şehrimiz otel ve konaklama sektörü açısından ne kadar değerli olduğunun göstergesi niteliğindedir."

ATO Başkanı Baran da iklim değişikliğinin ekonomi başta olmak üzere insan yaşamına etkileri konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıkları zirve nedeniyle şehrin otel ve konaklama sektörünün hareketlenmesinden büyük memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Baran, "Amacımız iklim değişikliğinin ekonomiye etkileri konusunda farkındalık oluşturmaktı. Bunun yanı sıra kent ekonomisine katkı sağlamış olması da ayrıca çok önemli. Benzer sonuçları marka haline gelmiş dünya örneklerinden görüyoruz. Ankara'nın da benzer şekilde kongre ve fuar turizminde canlanması, oda olarak hedeflerimiz arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz da otel ve konaklama tesislerindeki doluluğun zirvenin başarısını göstermesi açısından faydalı olduğuna işaret ederek, "Zirve kendi amacının dışında şehirde bir ekonomi oluşturdu. Otel, lokanta ve restoranlarla birlikte pek çok sektörde doluluk oranlarının artması sevindirici." ifadesini kullandı.

EKO İKLİM Zirvesi, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığıyla 30-31 Mart'ta gerçekleştirilmişti.

EKO İKLİM Zirvesi Ankara'daki otellerin doluluk oranlarına zirve yaptırdı

YORUMLAR
500
Eko İklim Zirvesi'nde rekora imza atıldı Eko İklim Zirvesi'nde rekora imza atıldı EKO İKLİM Zirvesi'nde rekorlara imza atıldı EKO İKLİM Zirvesi'nde rekorlara imza atıldı

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi EKO İKLİM Zirvesi Ankara'daki otellerin doluluk oranlarına zirve yaptırdı - Son Dakika


Son Dakika
12:05 Dünyada çok az bulunan 'Karabaşlı çulha' Türkiye'de ilk kez görüldü
12:01 ABD Başkanı Joe Biden'dan gündem olan hareket! Konuşmasını yapıp boşlukla tokalaştı
12:00 Alkol yüzünden parmakları kesilmişti! Nejat İşler, fazla alkolün etkisiyle yerde yuvarlandı, kameramanlara el hareketi çekti
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
11:57 Eşini 28 bıçak darbesiyle katleden cani koca, ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
11:50 Ünlü kozmetik markasının Arapça kataloğu tepki çekti! Sosyal medyada boykot çağrısı yapıldı
11:49 Mesut Özil'i üzecek karar! Fenerbahçe'de kaptanlığa Mert Hakan Yandaş getirildi
11:35 Tahıl, yağ, kömür ve demir yüklü 22 Türk gemisi günlerdir Ukrayna'da bekliyor! Bakan açıkladı: o gemileri almamız gerekiyor
11:29 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları dünyaya geldi
11:15 Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Cyle Larin, Fenerbahçe'ye önerildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 12:21:06. #1.13#
SON DAKİKA: EKO İKLİM Zirvesi Ankara'daki otellerin doluluk oranlarına zirve yaptırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement