"5G döneminde siber tehditler artışa geçebilir" öngörüsü

Kron Kurumsal İş Birimi Satış Direktörü Ümit Çelik, 5G teknolojisinin yarattığı siber tehdit alanlarını çok iyi şekilde analiz etmek gerektiğini belirterek, "Bugün karşılaştığımız siber risklerin, 5G teknolojisinin kullanımı ile birlikte artacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kron açıklamasına göre, 5G dönemi, gelişen teknolojinin avantajlarından daha çok yararlanabilmeye olanak sunacak. Nesnelerin interneti ağlarını güçlendireceği bilinen bu teknoloji, şirketlerden kamu kurumlarına, üretim tesislerinden evlere kadar her alanda farklı avantaj ve dezavantajları beraberinde getirecek.

5G teknolojisi, mobil teknoloji altyapılarının hızını ve bant genişliğini artırıp yenilikçi uygulamalardan daha çok faydalanmayı sağlayacak. 5G teknolojisinin hayatı kolaylaştırmanın yanı sıra riskleri de beraberinde getireceği öngörülüyor. Dünya genelinde genel beklentiler, 4G teknolojisine oranla 5G teknolojisinin kullanımı ile birlikte siber tehditlerin artacağı yönünde.

"Altyapı yatırımlarının hayata geçirilmesi büyük bir önem taşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kron Kurumsal İş Birimi Satış Direktörü Ümit Çelik, 5G'nin kullanıma başlanmasıyla birlikte erişim güvenliği anlamında bir dizi önlemin alınması gerekeceğini belirtti.

5G teknolojisinin yarattığı siber tehdit alanlarını çok iyi şekilde analiz etmek gerektiğini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Neye karşı önlem aldığımızın farkında olmalıyız. Teknolojinin kullanıma geçmesi ile birlikte farklı ve daha önce karşılaşılmayan veri ihlalleriyle karşı karşıya kalınması muhtemeldir. Bugün karşılaştığımız siber risklerin, 5G teknolojisinin kullanımı ile birlikte artacağını öngörüyoruz. Geleceğin iletişim altyapısını inşa eden 5G'ye dair politikaların uluslararası düzeyde şeffaf ve fikir birliğine dayalı şekilde oluşturulması gerekiyor.

5G teknolojisi gerek bireysel kullanıcıların gerekse kurumsal yapıların daha fazla siber riskle karşı karşıya kalmalarına sebebiyet verebilir. Riskleri minimuma indirmek için bugünden altyapı yatırımlarının hayata geçirilmesi çok büyük bir önem taşıyor. Araştırmalar, temel siber güvenli ve erişim güvenliği risklerini 'politika ve standartlar, tedarik zinciri ve 5g sistem mimarisi' başlıkları olarak sıralandırıyor."

Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi, risklere karşı hazırlıklı olmayı sağlıyor

Siber risklere karşı hazırlıklı olmayı sağlayan Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (Privileged Access Management-PAM) bünyesinde barındırdığı modüller sayesinde 5G döneminde de kurum verilerinin yüksek seviyede korunmasını mümkün kılıyor. Kron tarafından geliştirilen çözüm sayesinde yetkili hesap erişimi sınırlandırma prensibiyle veriler koruma altına alınıyor.

PAM çözümü modüllerinden biri olan Yetkili Oturum Yöneticisi (Privileged Session Manager), sunduğu merkezi çözüm ile ağ üzerindeki tüm işlemlerde sadece yetkilendirilmiş kullanıcıların çalışmasına izin veriyor. Siber risklerin önüne geçebilmeyi hedefleyen çözümle birlikte yeni dönemde de ihlallere karşı korunmak mümkün oluyor. Uçtan uca Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi platformu Single Connect ile kurum verilerinin korunmasının yanı sıra ağ üzerinde yapılan tüm işlemlerin "log"lanarak kontrol edilmesi de sağlanıyor.