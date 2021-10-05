Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,23
|-2,97
|-32,43
|Acıpayam Selüloz
|15,87
|-1,31
|-6,80
|Adel Kalemcilik
|26,20
|0,46
|-21,53
|Adese Gayrimenkul
|1,23
|1,65
|-56,07
|Afyon Çimento
|3,38
|-0,88
|-33,86
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,60
|1,03
|8,54
|Ak Enerji
|1,83
|4,57
|-17,19
|Akbank
|5,27
|-0,19
|-22,02
|Akçansa
|14,89
|-1,91
|-7,53
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,02
|-0,98
|-15,94
|Akfen GMYO
|4,80
|1,48
|83,85
|Akın Tekstil
|30,44
|-1,17
|-4,16
|Akiş GMYO
|1,72
|-1,15
|-38,40
|Akmerkez GMYO
|36,84
|-0,11
|-40,41
|Aksa
|19,80
|-1,39
|43,33
|Aksa Enerji
|13,18
|-0,90
|77,15
|Aksigorta
|6,99
|-0,29
|-15,88
|Aksu Enerji
|11,35
|1,70
|50,39
|Alarko Carrıer
|289,90
|-2,72
|-20,25
|Alarko GMYO
|21,58
|-0,92
|-14,81
|Alarko Holding
|8,56
|0,71
|0,45
|Albaraka Türk
|1,81
|9,70
|-6,70
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,26
|-0,41
|-18,21
|Alkim Kağıt
|14,39
|-1,10
|11,17
|Alkim Kimya
|16,34
|1,11
|15,99
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,16
|0,93
|-1,37
|Altınyunus Çeşme
|51,00
|-2,02
|2,08
|Anadolu Efes
|21,50
|-0,92
|0,65
|Anadolu Grubu Holding
|23,64
|-0,08
|-9,51
|Anadolu Hayat Emek.
|10,00
|0,00
|24,45
|Anadolu Isuzu
|17,78
|5,33
|-1,22
|Anadolu Sigorta
|6,17
|0,00
|-14,55
|Anel Elektrik
|2,46
|-1,99
|-22,40
|Arçelik
|32,48
|-1,10
|14,13
|ARD Bilişim Teknolojileri
|44,00
|-1,03
|-8,49
|Arena Bilgisayar
|9,60
|-3,90
|-11,95
|Armada Bilgisayar
|48,94
|-2,04
|-0,29
|Arsan Tekstil
|4,30
|-0,46
|7,88
|Arzum Ev Aletleri
|18,14
|-1,20
|-24,93
|Aselsan
|15,07
|-0,99
|-17,42
|Ata GMYO
|3,90
|-1,27
|-29,22
|Atakule GMYO
|3,00
|-2,91
|28,14
|Atlantis Yatırım Holding
|5,13
|0,59
|-7,73
|Atlas Yat. Ort.
|1,40
|-0,71
|-20,00
|ATP Bilgisayar
|35,42
|-2,10
|Avrasya GMYO
|1,90
|-1,04
|-27,46
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,43
|-2,41
|-24,06
|Avrupa Yatırım Holding
|6,61
|2,32
|10,17
|Aydem Enerji
|7,05
|-1,54
|Ayen Enerji
|4,89
|-1,61
|-9,61
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,40
|-0,54
|63,13
|Aygaz
|16,38
|2,06
|15,46
|Bagfaş
|22,30
|1,36
|11,50
|Bak Ambalaj
|19,46
|-2,31
|-1,60
|Balatacılar Balatacılık
|9,07
|9,81
|10,07
|Bantaş Ambalaj
|3,31
|-3,50
|5,86
|Banvit
|65,35
|-0,31
|25,67
|Başkent Doğalgaz GMYO
|28,82
|-0,62
|Baştaş Başkent Çimento
|9,30
|-1,06
|-46,46
|Batı Çimento
|14,42
|1,48
|206,16
|Batısöke Çimento
|2,64
|-8,97
|8,20
|Bayrak Taban Sanayi
|9,80
|-2,49
|-7,63
|Bera Holding
|10,14
|-1,65
|-50,00
|Berkosan Yalıtım
|7,74
|-3,25
|-13,23
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,83
|0,17
|44,31
|Beyaz Filo
|9,01
|0,67
|-10,61
|Bilici Yatırım
|16,10
|-3,54
|190,96
|Bim Mağazalar
|62,10
|-0,40
|-12,90
|Biotrend Çevre ve Enerji
|24,30
|-10,00
|Birko Mensucat
|1,05
|-2,78
|-5,41
|Birleşim Mühendislik
|9,47
|-1,76
|Birlik Mensucat
|2,26
|-0,44
|-34,68
|Bizim Mağazaları
|12,88
|-0,92
|-16,15
|BMS Çelik Hasır
|8,04
|-1,35
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,57
|-2,35
|Borusan Mannesmann
|22,70
|-1,99
|-18,35
|Borusan Yat. Paz.
|322,10
|-2,69
|-29,10
|Bosch Fren Sistemleri
|800,00
|-0,88
|-34,94
|Bossa
|28,26
|1,87
|58,32
|Brisa
|21,84
|-2,15
|12,79
|Burçelik
|22,06
|-0,99
|4,95
|Burçelik Vana
|21,58
|-0,92
|-56,54
|Bursa Çimento
|3,61
|0,00
|-27,48
|Carrefoursa
|44,02
|-4,26
|-38,69
|Casa Emtia Petrol
|130,30
|-0,38
|22,92
|Ceo Event Medya
|8,48
|-2,08
|31,88
|Coca Cola İçecek
|84,30
|0,30
|32,74
|Cosmos Yat. Holding
|10,30
|-3,83
|27,79
|Credıtwest Faktorıng
|4,76
|-5,56
|-18,91
|Çan2 Termik
|14,01
|0,07
|Çelebi
|156,10
|0,06
|-14,48
|Çelik Halat
|6,26
|0,48
|-31,19
|Çemaş Döküm
|1,14
|0,00
|-33,04
|Çemtaş
|12,35
|-2,22
|-21,39
|Çimbeton
|201,50
|-0,74
|-32,04
|Çimentaş
|26,94
|-0,07
|-25,50
|Çimsa
|29,60
|1,51
|66,29
|Çuhadaroğlu Metal
|7,79
|2,50
|2,40
|Dagi Giyim
|3,31
|-1,78
|-2,83
|Dagi Yatırım Holding
|12,16
|-1,14
|-5,74
|Dardanel
|2,60
|-2,26
|-51,17
|Datagate Bilgisayar
|13,47
|-1,61
|-16,39
|Demısaş Döküm
|6,61
|0,92
|2,08
|Denge Holding
|1,50
|-3,23
|-50,62
|Deniz GMYO
|1,96
|-0,51
|6,40
|Derimod
|9,70
|-0,21
|-0,41
|Derlüks Yatırım Holding
|4,96
|3,33
|-43,76
|Desa Deri
|8,28
|-0,84
|-14,99
|Despec Bilgisayar
|9,27
|-1,49
|-29,02
|Deva Holding
|22,38
|-1,58
|-6,98
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,91
|-1,89
|1,25
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,96
|4,42
|32,98
|Ditaş Doğan
|16,61
|1,28
|27,71
|DO-CO
|750,00
|0,00
|19,05
|Doğan Burda
|24,00
|5,82
|6,95
|Doğan Holding
|2,61
|0,77
|-12,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,18
|-3,11
|-6,40
|Doğusan
|4,76
|-2,46
|8,68
|Doğuş GMYO
|9,62
|-5,22
|17,75
|Doğuş Otomotiv
|30,82
|-1,97
|18,89
|Döktaş Dökümcülük
|32,00
|-4,19
|4,51
|Duran Doğan Basım
|13,73
|-2,21
|30,89
|Dyo Boya
|9,95
|-1,29
|-11,53
|Eczacıbaşı İlaç
|5,81
|0,17
|-19,33
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,74
|0,33
|36,48
|E-Data Teknoloji
|10,54
|0,76
|Edip Gayrimenkul
|3,30
|-0,90
|-0,60
|Ege Endüstri
|1.134,30
|-1,20
|-31,87
|Ege Gübre
|167,20
|-3,63
|16,55
|Ege Profil
|26,68
|-0,74
|-30,23
|Ege Seramik
|14,04
|0,14
|45,30
|Egeplast
|24,86
|-1,97
|-25,35
|Ekiz Kimya
|6,17
|-0,48
|-13,46
|Emek Elektrik
|2,62
|-3,68
|-8,24
|Eminiş Ambalaj
|20,90
|9,94
|-43,27
|Emlak Konut GMYO
|1,78
|-0,56
|-15,82
|Enerjisa Enerji
|10,34
|-0,10
|-10,32
|Enka İnşaat
|10,07
|0,40
|43,00
|Erbosan
|94,90
|0,69
|134,00
|Ereğli Demir Çelik
|16,15
|-1,10
|22,94
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,29
|-2,08
|Ersu Gıda
|4,63
|4,04
|-6,28
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,30
|-2,96
|Escort Teknoloji
|5,31
|-2,03
|-19,18
|Esenboğa Elektrik
|29,76
|-2,43
|56,42
|Etiler Gıda
|5,00
|-0,99
|25,63
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,51
|-4,34
|44,26
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,40
|-1,73
|-3,91
|Euro Yat. Ort.
|3,21
|1,26
|-27,73
|Euro Yatırım Holding
|1,95
|-1,52
|-31,34
|Europap Tezol Kağıt
|14,77
|-1,20
|Fade Gıda
|8,42
|-1,75
|61,87
|Fenerbahçe Futbol
|31,38
|-1,07
|6,16
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,34
|-1,27
|-20,62
|F-M İzmit Piston
|101,30
|-2,22
|-17,37
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,01
|-1,56
|-7,83
|Ford Otosan
|155,20
|-3,00
|27,07
|Formet Metal ve Cam
|1,32
|-7,69
|-46,19
|Frigo Pak Gıda
|22,74
|2,16
|8,39
|Galata Wind Enerji
|3,98
|-5,01
|Galatasaray Sportif
|3,31
|2,48
|-18,27
|Garanti Bankası
|9,28
|0,65
|-8,58
|Garanti Faktoring
|15,20
|7,42
|36,57
|Garanti Yat. Ort.
|2,17
|-0,91
|-32,52
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,87
|-1,01
|15,93
|Gediz Ambalaj
|15,84
|-3,12
|18,21
|Gen İlaç
|13,90
|0,58
|Gentaş
|2,99
|-0,99
|-33,75
|Gersan Elektrik
|5,28
|-1,68
|-14,01
|Girişim Elektrik Sanayi
|24,76
|-0,16
|Global Men. Değ.
|5,98
|-0,66
|-0,50
|Global Yat. Holding
|2,00
|-1,96
|-43,07
|Good-Year
|7,63
|-0,91
|-4,25
|Göltaş Çimento
|36,94
|-2,28
|-10,00
|Gözde Girişim
|5,79
|0,52
|-27,44
|GSD Denizcilik
|3,78
|2,72
|55,23
|GSD Holding
|2,58
|-0,39
|2,79
|Gübre Fabrik.
|49,30
|-1,60
|-42,71
|Güler Yat. Holding
|2,52
|0,00
|-27,22
|Halk GMYO
|2,38
|-0,83
|-21,91
|Hatay Tekstil
|15,61
|-0,06
|14,48
|Hedef Girişim
|2,64
|-0,75
|4,56
|Hektaş
|8,60
|-1,04
|60,98
|HUB Girişim
|9,91
|-1,88
|-45,55
|Hürriyet Gzt.
|2,25
|-10,00
|7,14
|ICBC Turkey Bank
|5,82
|1,22
|-10,46
|İdeal Finansal Teknolojiler
|53,80
|-2,54
|299,70
|İdealist GMYO
|2,12
|-2,75
|-10,66
|İhlas Ev Aletleri
|0,95
|0,00
|-49,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|-1,18
|-32,80
|İhlas Gazetecilik
|0,90
|-3,23
|-63,47
|İhlas Holding
|0,56
|1,82
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,78
|-2,50
|-31,58
|İndeks Bilgisayar
|6,39
|2,08
|37,54
|Info Yatırım
|3,88
|-2,27
|-16,93
|İntema
|33,60
|-1,98
|-15,79
|Inveo Yatırım Holding
|99,95
|-1,53
|126,03
|İpek Doğal Enerji
|11,67
|0,43
|-10,78
|İskenderun Demir Çelik
|11,13
|-2,02
|23,17
(Sürecek)
Kaynak: AA
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