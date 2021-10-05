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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

05.10.2021 18:41
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,23-2,97-32,43
Acıpayam Selüloz15,87-1,31-6,80
Adel Kalemcilik26,200,46-21,53
Adese Gayrimenkul1,231,65-56,07
Afyon Çimento3,38-0,88-33,86
AGESA Hayat Emeklilik18,601,038,54
Ak Enerji1,834,57-17,19
Akbank5,27-0,19-22,02
Akçansa14,89-1,91-7,53
Akdeniz Yatırım Hold.2,02-0,98-15,94
Akfen GMYO4,801,4883,85
Akın Tekstil30,44-1,17-4,16
Akiş GMYO1,72-1,15-38,40
Akmerkez GMYO36,84-0,11-40,41
Aksa19,80-1,3943,33
Aksa Enerji13,18-0,9077,15
Aksigorta6,99-0,29-15,88
Aksu Enerji11,351,7050,39
Alarko Carrıer289,90-2,72-20,25
Alarko GMYO21,58-0,92-14,81
Alarko Holding8,560,710,45
Albaraka Türk1,819,70-6,70
Alcatel Lucent Teletaş24,26-0,41-18,21
Alkim Kağıt14,39-1,1011,17
Alkim Kimya16,341,1115,99
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,160,93-1,37
Altınyunus Çeşme51,00-2,022,08
Anadolu Efes21,50-0,920,65
Anadolu Grubu Holding23,64-0,08-9,51
Anadolu Hayat Emek.10,000,0024,45
Anadolu Isuzu17,785,33-1,22
Anadolu Sigorta6,170,00-14,55
Anel Elektrik2,46-1,99-22,40
Arçelik32,48-1,1014,13
ARD Bilişim Teknolojileri44,00-1,03-8,49
Arena Bilgisayar9,60-3,90-11,95
Armada Bilgisayar48,94-2,04-0,29
Arsan Tekstil4,30-0,467,88
Arzum Ev Aletleri18,14-1,20-24,93
Aselsan15,07-0,99-17,42
Ata GMYO3,90-1,27-29,22
Atakule GMYO3,00-2,9128,14
Atlantis Yatırım Holding5,130,59-7,73
Atlas Yat. Ort.1,40-0,71-20,00
ATP Bilgisayar35,42-2,10

Avrasya GMYO1,90-1,04-27,46
Avrasya Petrol ve Tur.2,43-2,41-24,06
Avrupa Yatırım Holding6,612,3210,17
Aydem Enerji7,05-1,54

Ayen Enerji4,89-1,61-9,61
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,40-0,5463,13
Aygaz16,382,0615,46
Bagfaş22,301,3611,50
Bak Ambalaj19,46-2,31-1,60
Balatacılar Balatacılık9,079,8110,07
Bantaş Ambalaj3,31-3,505,86
Banvit65,35-0,3125,67
Başkent Doğalgaz GMYO28,82-0,62

Baştaş Başkent Çimento9,30-1,06-46,46
Batı Çimento14,421,48206,16
Batısöke Çimento2,64-8,978,20
Bayrak Taban Sanayi9,80-2,49-7,63
Bera Holding10,14-1,65-50,00
Berkosan Yalıtım7,74-3,25-13,23
Beşiktaş Futbol Yat.5,830,1744,31
Beyaz Filo9,010,67-10,61
Bilici Yatırım16,10-3,54190,96
Bim Mağazalar62,10-0,40-12,90
Biotrend Çevre ve Enerji24,30-10,00

Birko Mensucat1,05-2,78-5,41
Birleşim Mühendislik9,47-1,76

Birlik Mensucat2,26-0,44-34,68
Bizim Mağazaları12,88-0,92-16,15
BMS Çelik Hasır8,04-1,35

Boğaziçi Beton Sanayi4,57-2,35

Borusan Mannesmann22,70-1,99-18,35
Borusan Yat. Paz.322,10-2,69-29,10
Bosch Fren Sistemleri800,00-0,88-34,94
Bossa28,261,8758,32
Brisa21,84-2,1512,79
Burçelik22,06-0,994,95
Burçelik Vana21,58-0,92-56,54
Bursa Çimento3,610,00-27,48
Carrefoursa44,02-4,26-38,69
Casa Emtia Petrol130,30-0,3822,92
Ceo Event Medya8,48-2,0831,88
Coca Cola İçecek84,300,3032,74
Cosmos Yat. Holding10,30-3,8327,79
Credıtwest Faktorıng4,76-5,56-18,91
Çan2 Termik14,010,07

Çelebi156,100,06-14,48
Çelik Halat6,260,48-31,19
Çemaş Döküm1,140,00-33,04
Çemtaş12,35-2,22-21,39
Çimbeton201,50-0,74-32,04
Çimentaş26,94-0,07-25,50
Çimsa29,601,5166,29
Çuhadaroğlu Metal7,792,502,40
Dagi Giyim3,31-1,78-2,83
Dagi Yatırım Holding12,16-1,14-5,74
Dardanel2,60-2,26-51,17
Datagate Bilgisayar13,47-1,61-16,39
Demısaş Döküm6,610,922,08
Denge Holding1,50-3,23-50,62
Deniz GMYO1,96-0,516,40
Derimod9,70-0,21-0,41
Derlüks Yatırım Holding4,963,33-43,76
Desa Deri8,28-0,84-14,99
Despec Bilgisayar9,27-1,49-29,02
Deva Holding22,38-1,58-6,98
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,91-1,891,25
Diriteks Diriliş Tekstil4,964,4232,98
Ditaş Doğan16,611,2827,71
DO-CO750,000,0019,05
Doğan Burda24,005,826,95
Doğan Holding2,610,77-12,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,18-3,11-6,40
Doğusan4,76-2,468,68
Doğuş GMYO9,62-5,2217,75
Doğuş Otomotiv30,82-1,9718,89
Döktaş Dökümcülük32,00-4,194,51
Duran Doğan Basım13,73-2,2130,89
Dyo Boya9,95-1,29-11,53
Eczacıbaşı İlaç5,810,17-19,33
Eczacıbaşı Yatırım36,740,3336,48
E-Data Teknoloji10,540,76

Edip Gayrimenkul3,30-0,90-0,60
Ege Endüstri1.134,30-1,20-31,87
Ege Gübre167,20-3,6316,55
Ege Profil26,68-0,74-30,23
Ege Seramik14,040,1445,30
Egeplast24,86-1,97-25,35
Ekiz Kimya6,17-0,48-13,46
Emek Elektrik2,62-3,68-8,24
Eminiş Ambalaj20,909,94-43,27
Emlak Konut GMYO1,78-0,56-15,82
Enerjisa Enerji10,34-0,10-10,32
Enka İnşaat10,070,4043,00
Erbosan94,900,69134,00
Ereğli Demir Çelik16,15-1,1022,94
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,29-2,08

Ersu Gıda4,634,04-6,28
Escar Turizm Taşımacılık22,30-2,96

Escort Teknoloji5,31-2,03-19,18
Esenboğa Elektrik29,76-2,4356,42
Etiler Gıda5,00-0,9925,63
Euro Kapital Yat. Ort.5,51-4,3444,26
Euro Trend Yat. Ort.3,40-1,73-3,91
Euro Yat. Ort.3,211,26-27,73
Euro Yatırım Holding1,95-1,52-31,34
Europap Tezol Kağıt14,77-1,20

Fade Gıda8,42-1,7561,87
Fenerbahçe Futbol31,38-1,076,16
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,34-1,27-20,62
F-M İzmit Piston101,30-2,22-17,37
Fonet Bilgi Teknolojileri12,01-1,56-7,83
Ford Otosan155,20-3,0027,07
Formet Metal ve Cam1,32-7,69-46,19
Frigo Pak Gıda22,742,168,39
Galata Wind Enerji3,98-5,01

Galatasaray Sportif3,312,48-18,27
Garanti Bankası9,280,65-8,58
Garanti Faktoring15,207,4236,57
Garanti Yat. Ort.2,17-0,91-32,52
Gedik Y. Men. Değ.6,87-1,0115,93
Gediz Ambalaj15,84-3,1218,21
Gen İlaç13,900,58

Gentaş2,99-0,99-33,75
Gersan Elektrik5,28-1,68-14,01
Girişim Elektrik Sanayi24,76-0,16

Global Men. Değ.5,98-0,66-0,50
Global Yat. Holding2,00-1,96-43,07
Good-Year7,63-0,91-4,25
Göltaş Çimento36,94-2,28-10,00
Gözde Girişim5,790,52-27,44
GSD Denizcilik3,782,7255,23
GSD Holding2,58-0,392,79
Gübre Fabrik.49,30-1,60-42,71
Güler Yat. Holding2,520,00-27,22
Halk GMYO2,38-0,83-21,91
Hatay Tekstil15,61-0,0614,48
Hedef Girişim2,64-0,754,56
Hektaş8,60-1,0460,98
HUB Girişim9,91-1,88-45,55
Hürriyet Gzt.2,25-10,007,14
ICBC Turkey Bank5,821,22-10,46
İdeal Finansal Teknolojiler53,80-2,54299,70
İdealist GMYO2,12-2,75-10,66
İhlas Ev Aletleri0,950,00-49,01
İhlas Gayrimenkul0,84-1,18-32,80
İhlas Gazetecilik0,90-3,23-63,47
İhlas Holding0,561,82-50,12
İhlas Yayın Holding0,78-2,50-31,58
İndeks Bilgisayar6,392,0837,54
Info Yatırım3,88-2,27-16,93
İntema33,60-1,98-15,79
Inveo Yatırım Holding99,95-1,53126,03
İpek Doğal Enerji11,670,43-10,78
İskenderun Demir Çelik11,13-2,0223,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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