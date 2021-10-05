Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.506.487.557
|Tüpraş
|1.256.633.740
|Türk Hava Yolları
|1.179.952.292
|Şişe Cam
|559.165.846
|Ereğli Demir Çelik
|462.130.706
|Petkim
|436.962.718
|Kardemir (D)
|330.122.463
|Yapı ve Kredi Bankası
|318.314.237
|ASELSAN
|270.857.834
|Akbank
|202.630.884
|Şekerbank
|195.868.893
|Ford Otosan
|187.475.977
|Biotrend Çevre ve Enerji
|172.703.064
|Koza Altın
|169.964.686
|Arçelik
|168.774.679
|Türk Telekom
|165.671.011
|SASA Polyester
|163.202.180
|Koç Holding
|162.728.181
|TAV Havalimanları
|160.000.363
|Sabancı Holding
|157.015.154
Kaynak: AA
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