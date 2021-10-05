Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.506.487.557 Tüpraş 1.256.633.740 Türk Hava Yolları 1.179.952.292 Şişe Cam 559.165.846 Ereğli Demir Çelik 462.130.706 Petkim 436.962.718 Kardemir (D) 330.122.463 Yapı ve Kredi Bankası 318.314.237 ASELSAN 270.857.834 Akbank 202.630.884 Şekerbank 195.868.893 Ford Otosan 187.475.977 Biotrend Çevre ve Enerji 172.703.064 Koza Altın 169.964.686 Arçelik 168.774.679 Türk Telekom 165.671.011 SASA Polyester 163.202.180 Koç Holding 162.728.181 TAV Havalimanları 160.000.363 Sabancı Holding 157.015.154 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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