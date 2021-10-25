Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.857.000.301
|SASA Polyester
|1.121.775.227
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.108.256.071
|Türk Hava Yolları
|1.064.841.017
|Şişe Cam
|968.357.913
|Kardemir (D)
|905.273.404
|Akbank
|837.629.120
|Tüpraş
|832.502.559
|Ereğli Demir Çelik
|797.347.793
|Koç Holding
|690.890.836
|Ford Otosan
|686.863.610
|ASELSAN
|661.933.606
|Gübre Fabrikaları
|655.844.954
|Koza Altın
|655.528.214
|Bim Mağazalar
|555.264.098
|Petkim
|549.415.938
|Halk GMYO
|458.051.492
|Emlak Konut GMYO
|440.425.902
|İş Bankası (C)
|430.367.730
|Tofaş Oto Fabrikası
|299.593.001
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi