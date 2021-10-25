Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 3.857.000.301 SASA Polyester 1.121.775.227 Yapı ve Kredi Bankası 1.108.256.071 Türk Hava Yolları 1.064.841.017 Şişe Cam 968.357.913 Kardemir (D) 905.273.404 Akbank 837.629.120 Tüpraş 832.502.559 Ereğli Demir Çelik 797.347.793 Koç Holding 690.890.836 Ford Otosan 686.863.610 ASELSAN 661.933.606 Gübre Fabrikaları 655.844.954 Koza Altın 655.528.214 Bim Mağazalar 555.264.098 Petkim 549.415.938 Halk GMYO 458.051.492 Emlak Konut GMYO 440.425.902 İş Bankası (C) 430.367.730 Tofaş Oto Fabrikası 299.593.001 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Kıyamet alameti olarak biliniyor! Tek gözlü oğlak tüyleri diken diken etti

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan ilk işi için olay yaratan pozlar

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Scootera binen vatandaşın yolculuğu 80 kuruşla başladı, 314 TL ceza ile bitti

10 büyükelçi geriliminin azalması dolara yansıdı

Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı boşanma gerekçesini açıkladı: Evlilikte de yapabiliriz diye düşündük

Son Dakika: Benzine 44 kuruş zam gelerek 9 liraya yaklaştı

Son Dakika: Büyükelçilerin geri adımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Olumlu karşılıyoruz