Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.344
|-1,11
|BIST ANKARA
|2.103
|-0,64
|BIST ANTALYA
|2.268
|-1,66
|BIST BALIKESİR
|1.900
|-2,19
|BIST BURSA
|3.647
|-1,28
|BIST DENIZLI
|1.891
|0,02
|BIST ISTANBUL
|1.539
|-0,15
|BIST IZMIR
|3.331
|-0,57
|BIST KAYSERI
|10.313
|-1,07
|BIST KOCAELI
|3.895
|0,09
|BIST KONYA
|2.225
|-0,93
|BIST TEKIRDAĞ
|9.377
|-2,00
|BIST AYDIN
|1.097
|-2,53
|BIST MANISA
|1.320
|-2,79
Kaynak: AA
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