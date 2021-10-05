Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.344 -1,11 BIST ANKARA 2.103 -0,64 BIST ANTALYA 2.268 -1,66 BIST BALIKESİR 1.900 -2,19 BIST BURSA 3.647 -1,28 BIST DENIZLI 1.891 0,02 BIST ISTANBUL 1.539 -0,15 BIST IZMIR 3.331 -0,57 BIST KAYSERI 10.313 -1,07 BIST KOCAELI 3.895 0,09 BIST KONYA 2.225 -0,93 BIST TEKIRDAĞ 9.377 -2,00 BIST AYDIN 1.097 -2,53 BIST MANISA 1.320 -2,79 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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